Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाDU में अब भी मिल सकता है एडमिशन, 12वीं के नंबर पर ये कॉलेज दे रहे मौका

DU में अब भी मिल सकता है एडमिशन, 12वीं के नंबर पर ये कॉलेज दे रहे मौका

डीयू में सीटों को भरने के लिए यूनिवर्सिटी ने तीन और कॉलेज को 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट एडमिशन देनी की अनुमति दी. इनमें श्यामलाल कॉलेज, राजधानी कॉलेज और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज शामिल है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

DU UG Admission: डीयू में यूजी एडमिशन की प्रक्रिया सीयूईटी के जरिए चल रही है, लेकिन कुछ कॉलेजों में सीटें अभी भी खाली है. इन खाली सीटों को भरने के लिए यूनिवर्सिटी ने तीन और कॉलेज को 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट एडमिशन देनी की अनुमति दी है. इनमें श्यामलाल कॉलेज, राजधानी कॉलेज और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (इवनिंग) शामिल है. इससे उन छात्रों को एक और मौका मिल गया है, जिन्हें सीयूईटी आधारित एडमिशन प्रक्रिया में सीट नहीं मिल पाई. वहीं इससे पहले अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेज को भी खाली सीटों पर 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन देने की अनुमति दी गई थी. हालांकि यह प्रक्रिया नियमित सीयूईटी एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है. बल्कि खाली सीटों को भरने के लिए विशेष तौर पर अपनाया गया तरीका है. 

श्याम लाल कॉलेज में इन कोर्स के लिए आवेदन 

श्यामलाल कॉलेज ने तीन अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन के लिए आवेदन शुरू किए हैं. इनमें बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी फिजिकल साइंस वीद इलेक्ट्रॉनिक्स और बीए (ऑनर्स) हिंदी शामिल है. कॉलेज में आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई है और छात्र 21 अगस्त आज तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद 23 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. चयनित छात्रों को 24 और 25 अगस्त को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. फीस भी फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन ही जमा करनी होगी. 

राजधानी कॉलेज में भी मौका 

राजधानी कॉलेज ने भी कई साइंस और ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम में 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें बीए (ऑनर्स) संस्कृत, बीएससी (ऑनर्स) फिजिक्स, बीएससी (प्रोग्राम) फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी (प्रोग्राम) अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बीए (प्रोग्राम) संस्कृत विद हिस्ट्री शामिल है. इन कोर्सेज के लिए 24 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. कॉलेज की ओर से 25 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. चयनित छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन कंफर्मेशन 27 और 28 अगस्त को होगा. 

ये भी पढ़ें-UPSSSC 5369 पदों का रिजल्ट 10 सितंबर को संभव, चयन की तैयारी पूरी

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में भी मौका

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (ईवनिंग) ने भी कई भाषा और ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू किए हैं. यहां बीए (ऑनर्स) फारसी, बीए (ऑनर्स) संस्कृति और बीए (ऑनर्स) उर्दू में एडमिशन का मौका है. इसके अलावा बीए प्रोग्राम में अरेबिक, बंगाली, फारसी, संस्कृत या उर्दू के साथ हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जैसा कांबिनेशन में भी आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 23 अगस्त तक जारी रहेंगे. 

12वीं के नंबरों से क्यों हो रहा है एडमिशन? 

दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन का सामान्य तरीका सीयूईटी स्कोर है और उसके बाद सीएसएएस के जरिए सीट अलॉटमेंट है. हालांकि नियमित एडमिशन राउंड के बाद भी कुछ कॉलेजों में सीट खाली रह गई है, इन्हीं सीटों को भरने के लिए कुछ कॉलेजों को विशेष तौर पर 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट से एडमिशन की अनुमति दी गई है. इसका मतलब है कि जिन छात्रों को सीयूईटी के जरिए डीयू में एडमिशन नहीं मिला वे इन कॉलेज और कोर्स में अपनी 12वीं की परफॉर्मेंस के आधार पर एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-UGC NET Answer Key पर NTA की सफाई, कहा- सही चुनौती पर ₹200 हाेंगे वापस

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Delhi University DU Admission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DU में अब भी मिल सकता है एडमिशन, 12वीं के नंबर पर ये कॉलेज दे रहे मौका
DU में अब भी मिल सकता है एडमिशन, 12वीं के नंबर पर ये कॉलेज दे रहे मौका
शिक्षा
Xप्लेन: मुफ्त कोचिंग स्कीम क्यों हो जाएगी फेल? जानें 5 बड़ी वजहें
मुफ्त कोचिंग स्कीम क्यों हो जाएगी फेल? जानें 5 बड़ी वजहें
शिक्षा
बिहार बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट मार्कशीट जारी, स्कूलों में मिलेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट
बिहार बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट मार्कशीट जारी, स्कूलों में मिलेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट
शिक्षा
आईबीपीएस क्लर्क के 11403 पदों पर भर्ती, आवेदन का आज आखिरी मौका
आईबीपीएस क्लर्क के 11403 पदों पर भर्ती, आवेदन का आज आखिरी मौका
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: Nripendra Mishra...Champat Rai के टारगेट पर क्यों आए? | Donation Scam
Chirag Paswan Exclusive: CM Samrat को लिखी चिट्ठी का क्या राज? EXCLUSIVE बातचीत में खुला राज!
Sandeep Chadhary: राष्ट्रगीत बहाना...मुस्लिम वोटबैंक पर निशाना? | Vande Mataram Row| BJP | Congress
Sugar Price Hike: चीनी के दाम बढ़े तो सरकार ने कसी लगाम, स्टॉक पर रोक | Breaking | New Price
Chitra Tripathi: 2 छंद Vs 6 छंद, राष्ट्रगीत पर जंग क्योंं? विश्लेषकों का विश्लेषण| Vande Mataram Row
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु: DMK ने ठुकराया विजय सरकार की मुफ्त गाड़ियों का ऑफर, जानें मामला
तमिलनाडु: DMK ने ठुकराया विजय सरकार की मुफ्त गाड़ियों का ऑफर, जानें मामला
बिहार
राहुल गांधी के धरना पर गिरिराज सिंह, 'एक पागल होता है और एक…'
राहुल गांधी के धरना पर गिरिराज सिंह, 'एक पागल होता है और एक…'
साउथ सिनेमा
Irumudi X Review: रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
क्रिकेट
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच
विश्व
पाक हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन पर MEA की प्रतिक्रिया, कहा- उचित जवाब..
पाक हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन पर MEA की प्रतिक्रिया, कहा- उचित जवाब..
इंडिया
कश्मीर पर गोर का बयान, बिलबिलाया पाकिस्तान, अब आया भारत का जवाब
कश्मीर पर गोर का बयान, बिलबिलाया पाकिस्तान, अब आया भारत का जवाब
क्रिकेट
कोलंबो से आई तस्वीरों ने बढ़ाई कुलदीप यादव की टेंशन, जानें पूरा मामला
कोलंबो से आई तस्वीरों ने बढ़ाई कुलदीप यादव की टेंशन, जानें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच
क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget