DU में अब भी मिल सकता है एडमिशन, 12वीं के नंबर पर ये कॉलेज दे रहे मौका

DU UG Admission: डीयू में यूजी एडमिशन की प्रक्रिया सीयूईटी के जरिए चल रही है, लेकिन कुछ कॉलेजों में सीटें अभी भी खाली है. इन खाली सीटों को भरने के लिए यूनिवर्सिटी ने तीन और कॉलेज को 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट एडमिशन देनी की अनुमति दी है. इनमें श्यामलाल कॉलेज, राजधानी कॉलेज और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (इवनिंग) शामिल है. इससे उन छात्रों को एक और मौका मिल गया है, जिन्हें सीयूईटी आधारित एडमिशन प्रक्रिया में सीट नहीं मिल पाई. वहीं इससे पहले अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेज को भी खाली सीटों पर 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन देने की अनुमति दी गई थी. हालांकि यह प्रक्रिया नियमित सीयूईटी एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है. बल्कि खाली सीटों को भरने के लिए विशेष तौर पर अपनाया गया तरीका है.

श्याम लाल कॉलेज में इन कोर्स के लिए आवेदन

श्यामलाल कॉलेज ने तीन अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन के लिए आवेदन शुरू किए हैं. इनमें बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी फिजिकल साइंस वीद इलेक्ट्रॉनिक्स और बीए (ऑनर्स) हिंदी शामिल है. कॉलेज में आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई है और छात्र 21 अगस्त आज तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद 23 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. चयनित छात्रों को 24 और 25 अगस्त को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. फीस भी फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन ही जमा करनी होगी.

राजधानी कॉलेज में भी मौका

राजधानी कॉलेज ने भी कई साइंस और ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम में 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें बीए (ऑनर्स) संस्कृत, बीएससी (ऑनर्स) फिजिक्स, बीएससी (प्रोग्राम) फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी (प्रोग्राम) अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बीए (प्रोग्राम) संस्कृत विद हिस्ट्री शामिल है. इन कोर्सेज के लिए 24 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. कॉलेज की ओर से 25 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. चयनित छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन कंफर्मेशन 27 और 28 अगस्त को होगा.

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जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में भी मौका

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (ईवनिंग) ने भी कई भाषा और ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू किए हैं. यहां बीए (ऑनर्स) फारसी, बीए (ऑनर्स) संस्कृति और बीए (ऑनर्स) उर्दू में एडमिशन का मौका है. इसके अलावा बीए प्रोग्राम में अरेबिक, बंगाली, फारसी, संस्कृत या उर्दू के साथ हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जैसा कांबिनेशन में भी आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 23 अगस्त तक जारी रहेंगे.

12वीं के नंबरों से क्यों हो रहा है एडमिशन?

दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन का सामान्य तरीका सीयूईटी स्कोर है और उसके बाद सीएसएएस के जरिए सीट अलॉटमेंट है. हालांकि नियमित एडमिशन राउंड के बाद भी कुछ कॉलेजों में सीट खाली रह गई है, इन्हीं सीटों को भरने के लिए कुछ कॉलेजों को विशेष तौर पर 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट से एडमिशन की अनुमति दी गई है. इसका मतलब है कि जिन छात्रों को सीयूईटी के जरिए डीयू में एडमिशन नहीं मिला वे इन कॉलेज और कोर्स में अपनी 12वीं की परफॉर्मेंस के आधार पर एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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