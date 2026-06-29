DSSSB का बड़ा फैसला, अब 18 साल की उम्र में भी बन सकेंगे शिक्षक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom DSSSB ने प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर भर्ती नियमों में संशोधन किया.

न्यूनतम आवेदन आयु अब 18 साल कर दी गई.

यह बदलाव सिर्फ पोस्ट कोड 44/26 भर्ती हेतु.

शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर बोर्ड ने निर्णय लिया.

अगर आप दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. DSSSB ने प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर टीचर भर्ती 2026 के लिए बड़े नियमों में बड़ा बदलवाव किया गया है. अब इस भर्ती के लिए आवेदन करने की उम्र अब 21 साल नहीं, बल्कि 18 साल कर दी गयी है. ऐसे में जो उम्मीदवार कम उम्र की वजह से आवेदन नहीं कर पाते थे उनके लिए ये मौका बड़े काम का हो सकता है.

किन भर्तियों पर लागू होगा नया नियम?

DSSSB ने प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर टीचर भर्ती के लिए उम्र सीमा घटा दी है, पहले इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होना जरूरी था. जिससे कम उम्र के उम्मीदवार आवेदन नही कर पाते थे. तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अब यह सीमा 18 साल कर दी है. यानी जो उम्मीदवार 18 साल पूरे कर चुके हैं, वे भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि यह बदलाव सिर्फ पोस्ट कोड 44/26 वाली भर्ती पर ही जारी होगा. इसके अलावा बाकी भर्तियों के नियम पहले जैसे ही रहेंगे.

क्यों लिया गया ये फैसला?

DSSSB के अधिकारिक नोटिस में इस बताया गया कि यह बदलाव दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर किया गया है.शिक्षा विभाग ने बोर्ड से उम्र सीमा कम करने की सिफारिश की थी. इसके बाद बोर्ड ने कुछ नियमों को अपडेट कर के नई उम्र सीमा तय कर दी है. इस फैसले के तहत आयोग का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक बनने का मौका देना है. साथ ही बोर्ड ने साफ कहा की सिर्फ उम्र सीमा में बदलवाव किया गया इसके अलावा भर्ती के सभी नियम पहले जैसे ही रहेंगे. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दो जाती है की भर्ती से जुडी पूरी जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले.

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किसको मिलेगा फायदा?

DSSSB के इस फैलसे से सोबे ज्यादा फायदा उन युवाओं को होगा जिन्होंने हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है. पहले उन्हें 21 साल होने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तरह कुल 450 प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर टीचर पदों को भरा जायेगा.

इस भर्ती के लिए क्या चाहिए योग्यता ?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, इसके अलावा उम्मीदवार के पास D.Ed. स्पेशल एजुकेशन या RCI में मान्यता प्राप्त योग्यता भी होनी चाहिए. साथ ही CTET प्राइमरी लेवल पास होना भी जरूरी है. उम्मीदवार के पास RCI रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है. इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे.

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