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हिंदी न्यूज़शिक्षाDSSSB का बड़ा फैसला, अब 18 साल की उम्र में भी बन सकेंगे शिक्षक

DSSSB का बड़ा फैसला, अब 18 साल की उम्र में भी बन सकेंगे शिक्षक

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर टीचर भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट 21 साल से घटा कर 18 साल कर दिया गया है. जानिए यह नया नियम किन उम्मीदवारों पर लागू होगा...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 29 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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  • DSSSB ने प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर भर्ती नियमों में संशोधन किया.
  • न्यूनतम आवेदन आयु अब 18 साल कर दी गई.
  • यह बदलाव सिर्फ पोस्ट कोड 44/26 भर्ती हेतु.
  • शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर बोर्ड ने निर्णय लिया.

अगर आप दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. DSSSB ने प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर टीचर भर्ती 2026 के लिए बड़े नियमों में बड़ा बदलवाव किया गया है. अब इस भर्ती के लिए आवेदन करने की उम्र अब  21 साल नहीं, बल्कि 18 साल कर दी गयी है. ऐसे में जो उम्मीदवार कम उम्र की वजह से आवेदन नहीं कर पाते थे उनके लिए ये मौका बड़े काम का हो सकता है.

किन भर्तियों पर लागू होगा नया नियम?

DSSSB ने प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर टीचर भर्ती के लिए उम्र सीमा घटा दी है, पहले इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होना जरूरी था. जिससे कम उम्र के उम्मीदवार आवेदन नही कर पाते थे. तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अब यह सीमा 18 साल कर दी है. यानी जो उम्मीदवार 18 साल पूरे कर चुके हैं, वे भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि यह बदलाव सिर्फ पोस्ट कोड 44/26 वाली भर्ती पर ही जारी होगा. इसके अलावा बाकी भर्तियों के नियम पहले जैसे ही रहेंगे.

क्यों लिया गया ये फैसला?

DSSSB के अधिकारिक  नोटिस में इस बताया गया कि यह बदलाव दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर किया गया है.शिक्षा विभाग ने बोर्ड से उम्र  सीमा कम करने की सिफारिश की थी. इसके बाद बोर्ड ने कुछ नियमों को अपडेट कर के नई उम्र सीमा तय कर दी है. इस फैसले के तहत आयोग का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक बनने का मौका देना है. साथ ही बोर्ड ने साफ कहा की सिर्फ उम्र सीमा में बदलवाव किया गया इसके अलावा भर्ती के सभी नियम पहले जैसे ही रहेंगे. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दो जाती है की भर्ती से जुडी पूरी जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले.

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किसको मिलेगा फायदा?

DSSSB के इस फैलसे से सोबे ज्यादा फायदा उन युवाओं को होगा जिन्होंने हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है. पहले उन्हें 21 साल होने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तरह कुल 450 प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर टीचर पदों को भरा जायेगा.

इस भर्ती के लिए क्या चाहिए योग्यता ?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, इसके अलावा उम्मीदवार के पास D.Ed. स्पेशल एजुकेशन या RCI में मान्यता प्राप्त योग्यता भी होनी चाहिए. साथ ही CTET प्राइमरी लेवल पास होना भी जरूरी है. उम्मीदवार के पास RCI रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है. इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
DSSSB Recruitment Jobs Education DSSSB Teacher Recruitment 2026
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