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हिंदी न्यूज़शिक्षाDRDO में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, 160 सीटों पर आवेदन शुरू, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

DRDO में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, 160 सीटों पर आवेदन शुरू, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

इंजीनियरिंग और साइंस छात्रों के लिए DRDO में इंटर्नशिप करने का शानदार मौका है. चयनित उम्मीदवारों को मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. जानें आवेदन कौन कर सकता है?

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Jun 2026 07:16 AM (IST)
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अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस के छात्र हैं और पढ़ाई के दौरान किसी बड़े सरकारी रिसर्च संस्थान में काम करने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अपने प्रमुख रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आइए जानते हैं इसके लिए कैंडिडेट्स कैसे आवेदन कर सकते हैं और उन्हें कहां फॉर्म भेजना होगा.

इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को डिफेंस रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा. कुल 160 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं और चयन मेरिट व शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं.इसमें बीटेक के 7वें और 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे छात्र शामिल हैं. इसके अलावा इंजीनियरिंग और साइंस (फिजिक्स या केमिस्ट्री) में पोस्टग्रेजुएशन कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं. उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान से पढ़ाई कर रहा होना चाहिए और उसका अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है.

इन ब्रांच के छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा

  • कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE)
  • AI और Machine Learning
  • साइबर सिक्योरिटी
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन
  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग
  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
  • मटेरियल्स / केमिकल इंजीनियरिंग
  • एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग
  • सेफ्टी इंजीनियरिंग

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

चयनित छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 5000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा. इसके लिए महीने में कम से कम 15 कार्य दिवस उपस्थित रहना जरूरी होगा. स्टाइपेंड दो चरणों में जारी किया जाएगा पहला भुगतान 3 महीने पूरे होने के बाद और दूसरा 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी होने पर मिलेगा. इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने वाले छात्रों को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा. हालांकि रहने और खाने की व्यवस्था संस्थान की ओर से नहीं दी जाएगी.

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कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन भेजना होगा. आवेदन के साथ मार्कशीट, पहचान पत्र, रेफरल लेटर और अन्य जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे. इसके बाद आवेदन स्पीड पोस्ट के जरिए RCI हैदराबाद के पते पर भेजना होगा. लिफाफे पर “Application for Paid Internship” और संबंधित ब्रांच कोड लिखना जरूरी है.

आवेदन भेजने का पता

इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निदेशक, रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), DRDO, विज्ञानकांचा, हैदराबाद - 500069, तेलंगाना के पते पर भेज सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 07:15 AM (IST)
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