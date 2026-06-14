DRDO में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, 160 सीटों पर आवेदन शुरू, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस के छात्र हैं और पढ़ाई के दौरान किसी बड़े सरकारी रिसर्च संस्थान में काम करने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अपने प्रमुख रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आइए जानते हैं इसके लिए कैंडिडेट्स कैसे आवेदन कर सकते हैं और उन्हें कहां फॉर्म भेजना होगा.

इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को डिफेंस रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा. कुल 160 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं और चयन मेरिट व शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं.इसमें बीटेक के 7वें और 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे छात्र शामिल हैं. इसके अलावा इंजीनियरिंग और साइंस (फिजिक्स या केमिस्ट्री) में पोस्टग्रेजुएशन कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं. उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान से पढ़ाई कर रहा होना चाहिए और उसका अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है.

इन ब्रांच के छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE)

AI और Machine Learning

साइबर सिक्योरिटी

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

मटेरियल्स / केमिकल इंजीनियरिंग

एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग

सेफ्टी इंजीनियरिंग

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

चयनित छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 5000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा. इसके लिए महीने में कम से कम 15 कार्य दिवस उपस्थित रहना जरूरी होगा. स्टाइपेंड दो चरणों में जारी किया जाएगा पहला भुगतान 3 महीने पूरे होने के बाद और दूसरा 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी होने पर मिलेगा. इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने वाले छात्रों को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा. हालांकि रहने और खाने की व्यवस्था संस्थान की ओर से नहीं दी जाएगी.

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कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन भेजना होगा. आवेदन के साथ मार्कशीट, पहचान पत्र, रेफरल लेटर और अन्य जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे. इसके बाद आवेदन स्पीड पोस्ट के जरिए RCI हैदराबाद के पते पर भेजना होगा. लिफाफे पर “Application for Paid Internship” और संबंधित ब्रांच कोड लिखना जरूरी है.

आवेदन भेजने का पता

इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निदेशक, रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), DRDO, विज्ञानकांचा, हैदराबाद - 500069, तेलंगाना के पते पर भेज सकते हैं.

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