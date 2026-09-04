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हिंदी न्यूज़शिक्षाDRDO में 8-9 सितंबर को वॉक-इन इंटरव्यू, ITI पास वालों को मिलेगी नौकरी

DRDO में 8-9 सितंबर को वॉक-इन इंटरव्यू, ITI पास वालों को मिलेगी नौकरी

DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला कॉम्बैट आईटी व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिंग की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 04 Sep 2026 04:05 PM (IST)
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आईटीआई पास कर चुके युवाओं के लिए रक्षा क्षेत्र में करियर शुरू करने का एक और शानदार मौका सामने आया है. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की एक प्रमुख प्रयोगशाला कॉम्बैट आईटी व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिंग की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि सीधे वॉक इन इंटरव्यू के जरिए ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. 

कुल कितनी वैकेंसी और कब होगा इंटरव्यू? 

इस भर्ती के तहत कुल 93 पदों पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग की नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 8 और 9 सितंबर 2026 को चेन्नई की आवडी स्थित सीवीआरडीई परिसर में आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है. इच्छुक उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ तय समय पर इस जगह पहुंचना होगा. 

किन-किन ट्रेड्स में मिलेगा मौका? 

यह भर्ती कुल 18 अलग-अलग ट्रेड्स के लिए निकाली गई है. इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) के लिए 13 पद, ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) के लिए 10 पद, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 पद, फिटर के लिए 10 पद, मैकेनिक (मोटर व्हीकल) के लिए 8 पद और मशीनिस्ट के लिए पांच पद रखे गए हैं. इसके अलावा पेंटर के लिए 1 पद, प्लंबर के लिए 3 पद, टर्नर के लिए 5 पद, वेल्डर के लिए 5 पद और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6 पद उपलब्ध है. शीट मेटल वर्कर, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन और कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए एक-एक पद रखा गया है, जबकि फोटोग्राफर के लिए 4 बुक बाइंडर के लिए 2, सीएडी-सीएएम ऑपरेटर कम प्रोग्रामर के लिए 3 और फूड प्रोडक्शन (जनरल ट्रेड) के लिए भी तीन पद निर्धारित हैं. 

हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड 

चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. ज्यादातर ट्रेड्स के लिए यह स्टाइपेंड करीब 11,040 प्रतिमाह रखा गया है, जबकि कोपा, पेंटर, वेल्डर, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स हार्डवेयर रिपेयर मैकेनिक और सीएडी-सीएएम ऑपरेटर कम प्रोग्रामर जैसी कुछ ट्रेड्स में यह राशि करीब 10,560 रुपये प्रतिमाह तय की गई है. 

किन उम्मीदवारों को मिलेगा मौका, क्या है योग्यता?

इस अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास एनसीवीटी या एसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. ज्यादातर ट्रेड्स के लिए आईटीआई कोर्स की न्यूनतम अवधि 2 साल होनी चाहिए. हालांकि कोपा, पेंटर, प्लंबर, वेल्डर और फूड प्रोडक्शन जैसी कुछ ट्रेड्स को इस शर्त से छूट दी गई है. इसके साथ ही सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 2023, 2024, 2025 या 2026 में आईटीआई परीक्षा पास की हो. इससे पहले पास होने वाले उम्मीदवार इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे. इसके अलावा उम्मीदवारों के लिए एनसीवीटी- एसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य है और आवेदन के समय अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा. जिसे वॉक इन इंटरव्यू के समय जांचा जाएगा. 

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कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया में सबसे पहले उम्मीदवारों की आईटीआई परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद शॉर्ट लिस्ट में उम्मीदवारों को वॉ इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. जहां उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इन सभी चरणों को पार करने के बाद अंतिम चयन किया जाएगा और चुने गए उम्मीदवारों को सीवीआरडीई, आवडी चेन्नई में उसी दिन मौके पर जॉइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा. 

यह डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी 

वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार को अपने साथ 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, एनसीवीटी-एसीवीटी सर्टिफिकेट लागू होने पर जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी होगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 04 Sep 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
JObs DRDO Apprentice Recruitment 2026
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