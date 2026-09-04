इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन, BCA-BSC मैथ्स का नया कट ऑफ जारी 

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया जारी है. यूनिवर्सिटी की ओर से ग्रेजुएशन के कई प्रोग्राम के लिए नए कट ऑफ अंक जारी किए गए हैं. इनमें बीसीए और बीएससी गणित के अलावा बीसीए-एमसीए (डेटा साइंस) का कट ऑफ भी जारी किया गया है. अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मेरिट अंक तय किए गए हैं और चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के अंदर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

बीसीए का नया कट ऑफ जारी

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए नया कट ऑफ जारी किया गया है. नए कट ऑफ में अलग-अलग वर्गों के लिए अलग मेरिट तय की गई है. बीसीए में जनरल के लिए कट ऑफ 412.16 अंक, ओबीसी के लिए 364.46 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 389.85 अंक और एससी के लिए 315.40 अंक रखा गया है. एसटी वर्ग के सभी उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है. इससे पहले जारी बीसीए के 16वें कट ऑफ में ओबीसी के लिए 365.99 या उससे ज्यादा, ईडब्ल्यूएस के लिए 388.71 या उससे ज्यादा और एससी के लिए 316.32 या उससे ज्यादा मेरिट निर्धारित की गई थी. एसटी वर्ग के सभी उम्मीदवारों को इसमें मौका दिया गया था.

बीसीए-एमसीए डेटा साइंस का कट ऑफ भी

बीसीए-एमसीए डेटा साइंस प्रोग्राम में भी अलग-अलग कैटेगरी के लिए नया कट ऑफ जारी किया गया है. ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 362.97 अंक और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 390.13 अंक निर्धारित किए गए हैं. एसटी वर्ग के सभी उम्मीदवारों को भी एडमिशन के लिए बुलाया गया है. बीसीए और बीसीए-एमसीए डेटा साइंस में चयनित उम्मीदवारों को समय सीमा के अंदर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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बीएससी गणित में ये हैं नई मेरिट

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी गणित में भी नया कट ऑफ जारी किया गया है. ओबीसी वर्ग के लिए मेरिट 356.85 से 357.66 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 365 से 366.30 अंक और एससी वर्ग के लिए 270.54 से 271.80 रखी गई है. इससे पहले जारी कट ऑफ में बीएससी गणित के लिए ओबीसी वर्ग की मेरिट 360 से 362.70, ईडब्ल्यूएस की 367.20 से 368.40 और एससी की 275 से 276.90 निर्धारित की गई थी. संबंधित उम्मीदवारों के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर सुबह 10 बजे तक बताई गई थी.

बीए छात्रों का 7 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए एनईपी के तहत एडमिशन लेने वाले नए छात्रों के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख भी तय कर दी गई है. तीसरे चरण का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 सितंबर को चैथम लाइंस स्थित प्रवेश भवन में होगा. इसके लिए समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखा गया है. वहीं उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया में अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा

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