जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड बनाया है. इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है. पीएम मोदी ने मेलोनी को अपनी मित्र बताते हुए कहा कि इटली के युद्धोत्तर इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहना उनके नेतृत्व पर इटली के लोगों के भरोसे को दिखाता है.

मोदी ने कहा कि जियोर्जिया मेलोनी की दोस्ती से भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के लोगों के बेहतर और समृद्ध भविष्य के लिए मेलोनी के साथ मिलकर काम करते रहना चाहते हैं.

Congratulations to my friend Prime Minister Meloni on becoming the longest continuously serving Prime Minister in Italy's postwar history. This milestone is a reflection of the trust and confidence of the Italian peopl e in her leadership.



Her friendship has also been… — Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2026

यह उपलब्धि इटली के लोगों के भरोसे को दिखाती है’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जियोर्जिया मेलोनी को बधाई दी. उन्होंने लिखा, “मेरी मित्र प्रधानमंत्री मेलोनी को इटली के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई.” पीएम मोदी ने कहा कि मेलोनी की यह उपलब्धि दिखाती है कि इटली के लोगों को उनके नेतृत्व पर कितना भरोसा है. उन्होंने मेलोनी को आगे भी सफलता की शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह आने वाले वर्षों में भी उनकी सफलता की कामना करते हैं.

भारत-इटली रिश्तों का भी किया जिक्र

पीएम मोदी ने अपने संदेश में भारत और इटली के रिश्तों की भी बात की. उन्होंने कहा कि जियोर्जिया मेलोनी की दोस्ती ने भारत-इटली की विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बेहतर और खुशहाल भविष्य के लिए वह जियोर्जिया मेलोनी के साथ मिलकर काम करते रहना चाहते हैं. उन्होंने मेलोनी को आने वाले वर्षों के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं.

1,413 दिन से सत्ता में है मेलोनी की सरकार

जियोर्जिया मेलोनी की सरकार इटली में एक बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है. उनकी तीन दलों वाली गठबंधन सरकार 1,413 दिन से सत्ता में है. यह सिल्वियो बर्लुस्कोनी की 2000 के दशक की दूसरी सरकार से एक दिन ज्यादा है. मेलोनी की सरकार को चार साल पूरे करने में अभी करीब सात सप्ताह बाकी हैं. इटली की राजनीति में सरकारों का जल्दी बदलना आम बात रही है. ऐसे में मेलोनी की सरकार का इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की सांसद यलेन्या लुकासेली ने भी इसे बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इटली में किसी सरकार का चार साल तक लगातार चलना पहले कभी नहीं हुआ और यह बहुत खास बात है.

मेलोनी ने कहा- स्थिर सरकार जरूरी है

जियोर्जिया मेलोनी ने भी शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार का लंबे समय तक चलना सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की बात नहीं है. इससे देश को लंबे समय की योजनाएं बनाने, जरूरी फैसले लेने और किए गए वादों को पूरा करने में मदद मिलती है. मेलोनी ने कहा कि उनकी सरकार ने कई काम किए हैं और उनके नतीजे भी सामने हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.

Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana.



È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare,… pic.twitter.com/EpdHe35vJa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2026

2022 में प्रधानमंत्री बनी थीं मेलोनी

जियोर्जिया मेलोनी अक्टूबर 2022 में इटली की प्रधानमंत्री बनी थीं. उन्होंने किशोरावस्था में ही राजनीति शुरू कर दी थी. उस समय वह इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ी थीं. यह संगठन फासीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने बनाया था. मेलोनी के लिए यह रिकॉर्ड ऐसे समय आया है, जब उनके सामने कई राजनीतिक चुनौतियां भी हैं. हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्तों में भी मतभेद सामने आए हैं. इसके अलावा अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भी मेलोनी की सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं.

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