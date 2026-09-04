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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBPSC 72वीं भर्ती में बदलाव, डीएसपी के पद घटे, अब 1187 पदों पर भर्ती

BPSC 72वीं भर्ती में बदलाव, डीएसपी के पद घटे, अब 1187 पदों पर भर्ती

BPSC की ओर से जारी संशोधित सूचना के अनुसार मूल विज्ञापन में बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत डीएसपी के 22 पद निर्धारित किए गए थे. अब इन रिक्तियों को संशोधित करते हुए 20 पद कर दिया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 04 Sep 2026 03:16 PM (IST)
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बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा अपडेट आया है. बिहार लोक सेवा आयोग ने भर्ती की रिक्तियां में बदलाव किया है. आयोग की ओर से जारी नए नोटिस के अनुसार बिहार पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पदों की संख्या 22 से घटाकर 20 कर दी गई है. इस बदलाव के साथ 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत होने वाली कुल भर्ती अब 1187 पदों पर होगी. 

DSP के पद हुए कम 

BPSC की ओर से जारी संशोधित सूचना के अनुसार मूल विज्ञापन में बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत डीएसपी के 22 पद निर्धारित किए गए थे. अब इन रिक्तियों को संशोधित करते हुए 20 पद कर दिया गया है. डीएसपी के पदों के लिए संशोधित डिटेल में जनरल के 10 पद है, जिनमें चार पद महिलाओं के लिए आरक्षित है. ईडब्ल्यूएस के 2, एससी के लिए 1 पद, एसटी के लिए 1 पद और ईबीसी के लिए पांच पद है. ईबीसी के 5 पदों में से दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहीं ओबीसी के लिए 1 पद निर्धारित हैं. इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष है. 

अब 1187 पदों पर होगी भर्ती 

DSP की रिक्तियां में बदलाव के बाद 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के तहत कुल रिक्तियों की संख्या 1187 हो गई है. यानी मई में जारी मूल विज्ञापन में बताए गए 1230 पदों की तुलना में अब कुल 43 पद काम रह गए हैं. आयोग के संशोधित नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन की बाकी शर्तों और नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

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BPSC संशोधित रिक्तियां 2026

BPSC के संशोधित वैकेंसी को लेकर आयोग ने इससे पहले 44 गन्ना अधिकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया से हटाया था. यह पद गन्ना उद्योग विभाग के तहत बताए गए थे. आयोग के अनुसार बिहार सुगरकेन डेवलपमेंट रूल्स 2025 के तहत गन्ना अधिकारी के पद असिस्टेंट डायरेक्टर, सुगरकेन डेवलपमेंट और इसी तरह के दूसरे पदों के अंतर्गत आते हैं. इन पदों की पात्रता और परीक्षा पैटर्न संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से अलग है. इस वजह से इन 44 पदों को बीएससी 72वीं सीसीई भर्ती से बाहर कर दिया गया है. 

26 जुलाई को हुई थी प्रारंभिक परीक्षा 

बीपीएससी ने 72वीं CCE की प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी. परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई थी. प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज से एमसीक्यू वाले सवाल पूछे जाते हैं. परीक्षा कुल 150 अंकों की होती है और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है. गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है. प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग चरण और इसके आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 04 Sep 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
JObs BPSC Released Revised DSP Vacancy
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