दिल्ली यूनिवर्सिटी में चार साल का कोर्स बना नई पहचान, ह्यूमैनिटीज के छात्र सबसे आगे

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में इस साल छात्रों के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. नई चार वर्षीय स्नातक डिग्री यानी फोर-ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) की शुरुआत के बाद अब बड़ी संख्या में छात्र चौथे वर्ष तक पढ़ाई जारी रख रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा संख्या ह्यूमैनिटीज यानी कला संकाय के छात्रों की है.

केंद्रीय और नामी कॉलेजों जैसे मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज (LSR) और हिंदू कॉलेज में करीब 40 प्रतिशत छात्रों ने चौथा वर्ष जारी रखने का फैसला किया है. इनमें ज्यादातर छात्र राजनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों से हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 30 प्रतिशत अंडर ग्रेजुएट छात्रों ने चौथे वर्ष के लिए नामांकन किया है. हालांकि, यह आंकड़ा सभी कॉलेजों में समान नहीं है. केंद्रीय इलाकों में स्थित कॉलेजों में छात्रों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा है, जबकि बाहरी इलाकों के कॉलेजों में यह संख्या 15 से 27 प्रतिशत के बीच है.



इन विषयों का बोलबाला



विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस विषयों में छात्रों की भागीदारी सबसे अधिक है, जबकि साइंस कोर्सों में यह संख्या कम दिखाई दे रही है. कारण यह है कि साइंस के कई छात्र IITs या IISERs जैसे संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं, जहां उन्हें सीधे विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कॉलेजों के साथ बैठक की थी ताकि यह समझा जा सके कि नया चार वर्षीय कोर्स कितना सुचारू रूप से लागू हो रहा है. कुछ कॉलेजों ने बताया कि कुछ विषयों में चौथे वर्ष के लिए बहुत कम छात्रों ने दाखिला लिया है, जिससे अकादमिक और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आ रही हैं. विश्वविद्यालय ने ऐसे मामलों में सलाह दी है कि कॉलेज क्लस्टर सिस्टम बनाएं, यानी समान विषय वाले छात्रों को अन्य कॉलेजों के छात्रों के साथ संयुक्त कक्षाएं लेने की सुविधा दी जाए.



ये है उम्मीद

DU प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले समय में छात्रों की भागीदारी और बढ़ेगी, जैसे-जैसे उन्हें इस कोर्स के लंबे समय के फायदे समझ में आएंगे. यह रुझान खासकर लोकप्रिय कॉलेजों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है. मिरांडा हाउस में करीब 30 प्रतिशत छात्र चौथे वर्ष तक बने हुए हैं, हिंदू कॉलेज में लगभग 38 प्रतिशत और लेडी श्रीराम कॉलेज में लगभग 40 प्रतिशत छात्र चौथे वर्ष तक पढ़ाई जारी रख रहे हैं.

ऑफ-कैंपस कॉलेजों में यह संख्या काफी कम है. प्रिंसिपल्स का कहना है कि इसका कारण कॉलेज की प्रतिष्ठा, संसाधनों की उपलब्धता और केंद्र से दूरी है. हालांकि, कुछ प्रिंसिपल्स इसे एक सकारात्मक पहलू के रूप में भी देख रहे हैं. उनका कहना है कि छोटे बैच से उन्हें धीरे-धीरे इस नए सिस्टम को समझने और भविष्य में इसे बेहतर ढंग से लागू करने का मौका मिलेगा. वहीं, फैकल्टी मेंबर्स का कहना है कि जो छात्र चौथे वर्ष तक बने हुए हैं, वे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में आते हैं. एक, जो अपने मनपसंद पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला नहीं पा सके और दूसरा, जो रिसर्च या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.



यह भी पढ़ें - अब बच्चों को भी मिलेगा बुकर अवॉर्ड, 8 से 12 साल के लेखकों का होगा सम्मान

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI