हिंदी न्यूज़शिक्षाNursery Admission: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी–प्राइमरी एडमिशन 4 दिसंबर से, अभिभावकों के लिए गाइडलाइन जारी

प्रवेश पूरी तरह 100 अंकों पर आधारित पॉइंट सिस्टम से होगा. दूरी, सिबलिंग, एलुमनाई आदि मानकों पर अंक तय होंगे. यह हर स्कूल को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: मानसी | Updated at : 04 Dec 2025 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

नई शैक्षणिक सत्र को देखते हुए दिल्ली के निजी स्कूलों में छोटे बच्चों के एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है. नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले का इंतज़ार कर रहे अभिभावकों के लिए शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत नियम और तारीखें घोषित कर दी हैं. आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी और 27 दिसंबर अंतिम दिन होगा.

फॉर्म उपलब्ध रखने से लेकर शुल्क सीमा तक स्कूलों पर सख्ती

शिक्षा निदेशालय ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि प्रवेश फॉर्म अंत तक उपलब्ध रहें और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25 रुपये से ज़्यादा न वसूले जाएं. हर स्कूल को अपना पॉइंट सिस्टम और पात्रता मानक खुद तय करने की आज़ादी तो है, लेकिन यह सभी विवरण 28 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर डालना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया में कोई अस्पष्टता न रहे.

100 अंकों की प्रणाली के आधार पर होगा चयन

प्रवेश पूरी तरह 100 अंकों पर आधारित पॉइंट सिस्टम से होगा. दूरी, सिबलिंग, एलुमनाई आदि मानकों पर अंक तय होंगे. यह हर स्कूल को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा. विभाग के पोर्टल पर भी यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

पहली सूची जनवरी में, दूसरी फरवरी में

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, पहली चयन सूची 23 जनवरी 2026 को जारी होगी. जबकि दूसरी सूची 9 फरवरी 2026 को निकलेगी. साथ ही प्रतीक्षा सूची और बच्चों को दिए गए अंक भी सार्वजनिक किए जाएंगे. कोई भी स्कूल तय समय-सारणी में बदलाव नहीं कर पाएगा.

ऑनलाइन, ऑफलाइन के अलावा QR कोड से भी पंजीकरण

इस बार कई स्कूल अभिभावकों को लंबी लाइन से बचाने के लिए QR कोड से भी आवेदन की सुविधा दे रहे हैं. हाईकोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम खुले रखे गए हैं. जिसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है.

आयु सीमा स्पष्ट, भ्रम से बचें

आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर होगी.

  • नर्सरी: 3–4 वर्ष
  • केजी: 4–5 वर्ष
  • कक्षा पहली: 6–7 वर्ष

अभिभावकों से अपील है कि फॉर्म भरने से पहले बच्चे की आयु सीमा दोबारा ज़रूर जांच लें, ताकि बाद में आवेदन खारिज न हो.

ड्रॉ प्रक्रिया अभिभावकों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी अनिवार्य

स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि सीटों के लिए लॉटरी करनी पड़े तो पूरा ड्रॉ या तो कंप्यूटर से या पारंपरिक चिट पद्धति से कराया जाए, लेकिन अभिभावकों की मौजूदगी में ही. जिसके लिए दो दिन पहले ईमेल व नोटिस बोर्ड पर सूचना देना जरूरी है. ड्रॉ की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य कर दी गई है, और पर्चियां बॉक्स में डालने से पहले अभिभावकों को दिखाई जाएंगी.

महत्वपूर्ण तारीखें

  • 4 दिसंबर 2025: एडमिशन प्रक्रिया शुरू
  • 27 दिसंबर 2025: आवेदन की अंतिम तिथि
  • 9 जनवरी 2026: ओपन सीटों के आवेदकों का डाटा अपलोड
  • 16 जनवरी 2026: प्रत्येक बच्चे के पॉइंट अपलोड
  • 23 जनवरी 2026: पहली सूची और वेटिंग लिस्ट
  • 24 जनवरी–3 फरवरी: पहली सूची पर आपत्तियों का समाधान
  • 9 फरवरी 2026: दूसरी सूची
  • 10–16 फरवरी: दूसरी सूची पर आपत्तियों का समाधान
  • 5 मार्च 2026: जरूरत पड़ने पर अगली सूची
  • 19 मार्च 2026: प्रक्रिया का समापन

दस्तावेज पहले से व्यवस्थित रखें ताकि आवेदन में देरी न हो

अभिभावकों को आवेदन के समय कई दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें राशन/स्मार्ट कार्ड, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, वोटर आईडी, बिजली/पानी/फोन बिल या पासपोर्ट, और माता–पिता में से किसी एक का आधार कार्ड शामिल हैं. आवेदन के समय इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है.

हर जिले में बनी मॉनिटरिंग सेल नियमों पर कड़ी नजर

निदेशालय ने हर जिले में एक मॉनिटरिंग सेल गठित की है, जिसकी जिम्मेदारी है कि, स्कूल समय पर अपने मानदंड अपलोड करें. हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए गए किसी भी मापदंड का उपयोग न हो. आवेदकों का डाटा, अंक और चयन सूची निर्धारित समय में उपलब्ध हो.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 04 Dec 2025 03:21 PM (IST)
