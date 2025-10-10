यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए दिल्ली मेट्रो और NCRTC ने की विशेष व्यवस्था, देख लें टाइम टेबल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को होने जा रही है. इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मेरठ की ओर रवाना होते हैं. इस महत्वपूर्ण परीक्षा को सुगम बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो और एनसीआरटीसी ने विशेष कदम उठाए हैं.

रविवार को होने वाली परीक्षा को देखते हुए, न्यू अशोक नगर और मेरठ दक्षिण के बीच संचालित नमो भारत (एनसीआरटीसी) की सेवाओं का समय बदल दिया गया है. सामान्यतः ये सेवाएं सुबह 8 बजे से शुरू होती थीं, लेकिन अब ये सुबह 6 बजे से शुरू होंगी. इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी परीक्षार्थी समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंच सकें.

इसके अलावा सेवाओं का संचालन रात 10 बजे तक किया जाएगा. यह सुविधा न केवल परीक्षा समाप्त होने के बाद लौटने वाले छात्रों के लिए मददगार होगी, बल्कि सामान्य यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराएगी. अधिकारियों ने बताया कि यह कदम परीक्षा की सफलता और यात्रियों की सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर उठाया गया है. यूपीपीसीएस परीक्षा में दिल्ली और एनसीआर के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार भाग लेते हैं. ऐसे में डीएमआरसी और एनसीआरटीसी ने मिलकर यह व्यवस्था की है, ताकि यातायात की बाधा के बिना सभी परीक्षार्थी समय पर अपने केंद्र पहुंच सकें.

यहां देखें नए अपडेट्स

अधिकारियों ने सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे अधिकारिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नए अपडेट देखते रहें. इस नई समय-सारणी से न केवल परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा, बल्कि सुबह के समय सामान्य यात्रियों को भी कम भीड़ में यात्रा करने का अवसर मिलेगा.

दिल्ली मेट्रो और एनसीआरटीसी का यह कदम यूपीपीसीएस उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. अधिकारियों ने कहा कि समय-सारणी के इस बदलाव से परीक्षा का माहौल शांत और व्यवस्थित रहेगा. यात्रियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा वाले दिन सुबह जल्दी निकलें और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार यात्रा करें. इस प्रकार 12 अक्टूबर को मेरठ की ओर जाने वाले परीक्षार्थी और अन्य यात्री सुबह 6 बजे से शुरू हुई मेट्रो और एनसीआरटीसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. शाम तक चलने वाली सेवाओं से परीक्षार्थियों के लौटने की प्रक्रिया भी सरल होगी.



यह भी पढ़ें - NEET PG 2025: NBEMS ने 22 उम्मीदवारों के रिजल्ट रद्द किए, पुराने सत्रों के नतीजे भी अमान्य घोषित

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI