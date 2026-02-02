हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा‘मी लॉर्ड, निलंबन वापस लिया जा चुका है’- लॉ प्रोफेसर हुसैन के सस्पेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाया जामिया

‘मी लॉर्ड, निलंबन वापस लिया जा चुका है’- लॉ प्रोफेसर हुसैन के सस्पेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाया जामिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व कुलपति प्रो. इकबाल हुसैन का निलंबन खत्म करते हुए उन्हें फिर से शिक्षण कार्य करने की अनुमति दी है. हालांकि पूरा मामला बड़ा पेचीदा है, आइए समझते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Feb 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन के निलंबन को समाप्त कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी कर्मचारी के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली विभागीय कार्रवाई न तो कर्मचारी के हित में होती है और न ही संस्थान के. अदालत का मानना है कि ऐसी स्थिति से अनावश्यक परेशानी पैदा होती है और कामकाज भी प्रभावित होता है. हालांकि मामले को लेकर कुछ अन्य भी चर्चाएं हो रही हैं.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने की. प्रो. इकबाल हुसैन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा किए गए अपने निलंबन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निलंबन का आदेश पहले ही वापस लिया जा चुका है.

विश्वविद्यालय ने वापस लिया निलंबन

कोर्ट की सुनवाई के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया एडमिनिस्ट्रेशन की किरकिरी हो गई. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि 6 सितंबर 2024 को जारी निलंबन आदेश वापस ले लिया गया है और इस संबंध में 20 जनवरी 2026 को नया आदेश जारी कर दिया गया है. इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए हाईकोर्ट ने प्रो. हुसैन को राहत दी. साथ ही, उन्हें फिर से अपने शैक्षणिक और शिक्षण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी.

कोर्ट ने कही यह बात

हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि विभागीय जांच पूरी होने तक प्रो. इकबाल हुसैन एस्टेट ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे. कोर्ट का कहना था कि जब तक जांच पूरी न हो जाए, तब तक यह व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ताकि किसी तरह का टकराव न हो.

डेढ़ साल से लंबित जांच पर सवाल?

हाईकोर्ट ने इस मामले में यह भी नोट किया कि प्रो. हुसैन के खिलाफ चल रही विभागीय जांच डेढ़ साल से ज्यादा समय से लंबित है. कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी जांच से कर्मचारी को मानसिक और पेशेवर नुकसान होता है. इसी को देखते हुए अदालत ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह छह हफ्ते के भीतर जांच पूरी करे.

जमीन खरीद से जुड़ा है पूरा मामला

यह पूरा विवाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कार्यकारी परिषद के एक फैसले से जुड़ा है. प्रो. इकबाल हुसैन, जो कानून संकाय के पूर्व डीन भी रह चुके हैं. विश्वविद्यालय की ओर से एक जमीन खरीदने के मामले में राय मांगी गई थी. यह जमीन विश्वविद्यालय के पास स्थित थी और इसे खरीदने पर विचार किया जा रहा था.

प्रो. हुसैन ने दी थी यह सलाह

प्रो. हुसैन ने अपनी राय में जमीन खरीदने के खिलाफ सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को पहले से मौजूद जमीन का सही इस्तेमाल करना चाहिए और पैसों को मेडिकल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक विकास जैसे जरूरी कामों पर खर्च करना चाहिए. उनका मानना था कि बिना जरूरत जमीन खरीदना सही फैसला नहीं होगा.

परिषद के सदस्यों ने किया समर्थन

प्रो. हुसैन की इस राय का कार्यकारी परिषद के अधिकतर सदस्यों ने समर्थन किया. इसके बाद परिषद ने फैसला लिया कि विश्वविद्यालय वह जमीन नहीं खरीदेगा. परिषद के निर्देश पर प्रो. हुसैन ने जमीन के मालिक को यह निर्णय लिखित रूप में बताया और कहा कि इस मामले में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. प्रो. हुसैन की ओर से परिषद के फैसले को लागू करने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया. इसी निलंबन को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रो इकबाल हुसैन पर ये कार्रवाई उस समय संस्थान के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद शकील ने पद के दुरुपयोग के आरोप में की थी. इसके बाद अगले कार्यवाहक कुलपति प्रो मजहर आसिफ की ओर से भी इस मामले में कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया. जिससे प्रो. हुसैन की जांच अधर में लटकी रही. प्रो इकबाल हुसैन भी जामिया के पूर्व कार्यवाहक कुलपति रह चुके हैं. 

वकीलों ने लगाए ये आरोप

प्रो. हुसैन की ओर से अदालत में एडवोकेट अद्वैत घोष और एडवोकेट अंकुर चिब्बर ने पक्ष रखा. वकीलों ने कहा कि प्रो. हुसैन ने कार्यकारी परिषद के फैसले के अनुसार ही काम किया था और उनके खिलाफ कोई गलत आचरण नहीं था. इसके बावजूद उन्हें दुर्भावना के तहत निलंबित किया गया.

यह भी पढ़ें - सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 390 पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 02 Feb 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Education Delhi High Court Jamia Case Prof Eqbal Hussain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
इंडिया
'तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था', नरवणे का जिक्र कर बोले राहुल गांधी तो भड़की BJP, कहा- 1962 में कांग्रेस के जमाने में...
'तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था', राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू बोले- 1962 में कांग्रेस के जमाने में...
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Bollywood News: सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, सनी लियोनी का wardrobe malfunction बना चर्चा का विषय
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
इंडिया
'तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था', नरवणे का जिक्र कर बोले राहुल गांधी तो भड़की BJP, कहा- 1962 में कांग्रेस के जमाने में...
'तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था', राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू बोले- 1962 में कांग्रेस के जमाने में...
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
हेल्थ
Weekend Catch-Up Sleep: पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?
पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
शिक्षा
12वीं बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं, डिजिटल तरीके से होगी
12वीं बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं, डिजिटल तरीके से होगी
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget