इस बार मई में होगी CUET परीक्षा, 37 विषयों के साथ 5 विकल्प उपलब्ध

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के बाद अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2026 को लेकर भी अहम जानकारी शेयर कर दी है. CUET देश की प्रमुख केंद्रीय, राज्य और कई निजी यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए इससे जुड़ी हर अपडेट छात्रों के लिए बहुत जरूरी होती है.

इस बार CUET 2026 को लेकर NTA ने एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सिलेबस, परीक्षा की संभावित तारीखें, विषयों की संख्या और आवेदन प्रक्रिया से जुड़े जरूरी डॉक्युमेंट्स की जानकारी दी गई है. खास बात यह है कि 2026 में CUET परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी और छात्रों को कुल 5 विषय चुनने का ऑप्शन मिलेगा.

मई 2026 में होगी CUET UG परीक्षा

NTA की एडवाइजरी के अनुसार, CUET UG 2026 का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा 13 से 15 मई 2026 के बीच शुरू हो सकती है. हालांकि, परीक्षा की सटीक तारीखों की घोषणा बाद में आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए की जाएगी.

CUET के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च 2026 के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है. ऐसे में जो छात्र CUET की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अभी से अपने डॉक्यूमेंट और पढ़ाई दोनों पर ध्यान देना चाहिए.

CUET 2026 का सिलेबस टॉपिक के अनुसार करें तैयारी

NTA ने साफ कहा है कि CUET 2026 का पूरा सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. हर विषय के लिए अलग-अलग टॉपिक्स दिए गए हैं और छात्रों को उन्हीं के आधार पर तैयारी करनी होगी.

CUET का सिलेबस मुख्य रूप से NCERT की किताबों पर आधारित है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है. जो छात्र NCERT की किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे और विषय की मूल समझ विकसित करेंगे, उनके अच्छे नंबर लाने की संभावना ज्यादा होगी.

CUET UG 2026 कुल 37 विषयों में होगी परीक्षा

CUET UG 2026 में कुल 37 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी. इनमें भाषा विषय, डोमेन सब्जेक्ट्स और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है. CUET परीक्षा 13 भाषाओं में होगी, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उर्दू शामिल हैं. डोमेन सब्जेक्ट्स में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और अन्य स्ट्रीम्स के विषय शामिल हैं, जैसे अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी,

हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस. इसके अलावा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज और बेसिक मैथ्स से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं.

2026 में सिर्फ 5 विषय चुनने का मौका

CUET 2026 में एक बड़ा बदलाव यह है कि छात्रों को केवल 5 विषयों की परीक्षा देने का ऑप्शन मिलेगा. इस बदलाव का मकसद परीक्षा को ज्यादा सरल और फोकस्ड बनाना है, ताकि छात्र अपने चुने हुए कोर्स के अनुसार बेहतर तैयारी कर सकें. CUET UG 2026 की परीक्षा CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) मोड में आयोजित की जाएगी. आवेदन करने से पहले छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड अपडेट हो.

