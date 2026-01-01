हरियाणा पुलिस की कमान अजय सिंघल के हाथ, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं नए DGP और कैसा रहा उनका सफर

हरियाणा पुलिस को नया मुखिया मिला है. राज्य सरकार ने 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है. अजय सिंघल अभी तक विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे. उनके नाम की घोषणा उसी दिन हुई, जिस दिन मौजूदा डीजीपी ओ.पी. सिंह 33 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए.

सरकारी आदेश के अनुसार, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की. इससे पहले राज्य सरकार ने 16 दिसंबर को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से डीजीपी पद के लिए योग्य अधिकारियों का पैनल भेजने का अनुरोध किया था. इसके बाद 31 दिसंबर को यूपीएससी की बैठक हुई, जिसमें योग्य अधिकारियों की सूची तैयार की गई. इसी पैनल में से अजय सिंघल के नाम पर मुहर लगी.

यूपीएससी पैनल और चर्चित नाम

यूपीएससी द्वारा भेजे गए पैनल में एक नाम शत्रुजीत सिंह कपूर का भी था, जो इस सूची में सबसे वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं. हालांकि उनके खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था. इसके बावजूद उनका नाम पैनल में शामिल होना चर्चा का विषय रहा. लेकिन राज्य सरकार ने साफ तौर पर अजय सिंघल को प्राथमिकता दी और उन्हें डीजीपी पद की जिम्मेदारी सौंपी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत नियुक्ति

हरियाणा में डीजीपी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह केस’ के निर्देशों के अनुसार की गई है. इन निर्देशों के तहत यूपीएससी पहले योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार करता है और फिर राज्य सरकार उस पैनल में से एक नाम चुनती है. इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अजय सिंघल को नया डीजीपी बनाया गया है.

कौन हैं अजय सिंघल?

57 वर्षीय अजय सिंघल हरियाणा कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उनका ज्यादातर सेवा काल हरियाणा में ही बीता है. वह मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले से आते हैं. पढ़ाई की बात करें तो अजय सिंघल बी.टेक डिग्री धारक हैं.

अजय सिंघल को हरियाणा पुलिस में एक सख्त और अनुशासन पसंद अधिकारी के रूप में जाना जाता है. उन्होंने राज्य के कई संवेदनशील इलाकों में काम किया है, जहां कानून-व्यवस्था की स्थिति हमेशा चुनौतीपूर्ण रही. दंगों, चुनावी ड्यूटी और अपराध नियंत्रण जैसे मामलों में उनका अनुभव काफी मजबूत माना जाता है.

लंबा और बेदाग करियर

तीन दशक से ज्यादा के अपने पुलिस करियर में अजय सिंघल का नाम विवादों से लगभग दूर रहा है. उन्होंने इंटेलिजेंस, अपराध जांच, महिला अपराध, मानवाधिकार, रेलवे पुलिस और विजिलेंस जैसे अहम विभागों में काम किया है. वह राज्य अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो में भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं.

इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर भी कई मामलों में काम किया है. उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में है, जो जमीन पर रहकर काम करना पसंद करते हैं और ज्यादा दिखावे में विश्वास नहीं रखते.



