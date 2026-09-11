CSIR UGC NET 2026 का रिजल्ट जारी, csirnet.nta.nic.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट और रैंक जारी कर दी है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब अपना स्कोर कार्ड और रैंक ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रदर्शन की जानकारी भी जारी की गई है. वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 29 अगस्त को परीक्षा का स्कोर और फाइनल आंसर की जारी की गई थी, वहीं 10 सितंबर की देर रात को अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है.

17 और 18 जुलाई को हुई थी परीक्षा

ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जुलाई 2026 को सीबीटी मोड में किया गया था. परीक्षा पांच विषयों के लिए आयोजित हुई थी. इनमें लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अर्थ-एटमॉस्फेरिक-ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज शामिल रहे. वहीं इस परीक्षा के लिए कुल 1,87,739 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि इनमें से 1,50,057 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. वहीं परीक्षा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में ज्यादा रही थी. आंकड़ों के अनुसार 1,11,274 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 90,380 परीक्षा में शामिल हुई. वहीं 76,463 पुरुषों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 59,675 में परीक्षा दी थी. इसके अलावा थर्ड जेंडर कैटेगरी के 2 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और दाेनाे परीक्षा में शामिल हुए. वहीं सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन देश के 224 शहरों में कराई गई थी.

CSIR UGC NET रिजल्ट कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले csirnet.nta.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर CSIR UGC NET जून 2026 रिजल्ट-स्कोरकार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करके सबमिट कर दें.

इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और रैंक दिखाई देगी.

अब रिजल्ट डाउनलोड कर लें और फ्यूचर के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

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स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड में अपना नाम, माता-पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम, प्राप्त अंक, कुल अंक, रैंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी जानकारी देख सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह स्कोर कार्ड की डिजिटल कॉपी के साथ प्रिंट आउट भी सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की फेलोशिप एडमिशन या एकेडमिक प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है.

किसी तरह की जानकारी के लिए यहां करें कांटेक्ट

CSIR UGC NET जून 2026 से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा csirnet@nta.ac.in पद ईमेल के जरिए भी जानकारी ली जा सकती है. उम्मीदवारों को आगे की किसी भी जानकारी के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट देखने के लिए भी कहा गया है.

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