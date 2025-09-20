रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT-1 का रिजल्ट अब जारी हो चुका है. 19 सितंबर 2025 को RRB ने आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित कर दिया. लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और अब सभी अपना रिजल्ट RRB की वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस परीक्षा में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया था क्योंकि इस भर्ती में ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में पद निकाले गए थे. ग्रेजुएट लेवल पर स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल और टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट और टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क और टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं. वहीं अंडरग्रेजुएट लेवल पर कमर्शियल और टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क और टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क जैसी नौकरियां दी जानी हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी.

रिजल्ट जारी होते ही सबसे ज्यादा चर्चा कटऑफ को लेकर हो रही है. कटऑफ हर बार अलग-अलग कारणों पर निर्भर करती है. इसमें शामिल हैं परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे, कितनी सीटें उपलब्ध हैं, पेपर कितना मुश्किल था, टॉपर का परफॉर्मेंस कैसा रहा और आरक्षण से जुड़े नियम. यही वजह है कि अलग-अलग कैटेगरी के लिए कटऑफ अलग होती है.

इतने अंक जरूरी

रेलवे ने इस बार न्यूनतम क्वालिफाईंग अंक भी साफ कर दिए हैं. सामान्य वर्ग और EWS उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. ओबीसी वर्ग के लिए यह सीमा 30 प्रतिशत रखी गई है. वहीं अनुसूचित जाति (SC) उम्मीदवारों को पास होने के लिए 30 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. जो भी उम्मीदवार इन न्यूनतम अंकों से ऊपर अंक लाते हैं, वे अगले चरण यानी CBT-2 के लिए चयनित होंगे.

आगे क्या होगा?

अब जब CBT-1 का रिजल्ट जारी हो चुका है तो अगली बड़ी चुनौती CBT-2 परीक्षा की है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने इसकी तारीख भी तय कर दी है. CBT-2 की परीक्षा 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी. इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा. इस परीक्षा में प्रश्न तीन विषयों से पूछे जाएंगे. जनरल अवेयरनेस, गणित और रीजनिंग. इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को अब बिना समय गंवाए दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

किस तरह चेक करें नतीजे

रिजल्ट देखने का तरीका भी बेहद आसान है. उम्मीदवारों को सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा. वहां क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा. आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट भी सुरक्षित रख सकते हैं.

