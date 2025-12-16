यूपी में 41,424 होम गार्ड पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक- ऐसे करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होम गार्ड के 41,424 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 तय की गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक किसी कारण से आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है. कल के बाद आवेदन की विंडो बंद हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से यह भर्ती कराई जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार uppbpb.gov.in या upprpb.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विभाग ने साफ कहा है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

केवल 10वीं पास उम्मीदवार ही कर सकते हैं आवेदन

यूपी होम गार्ड भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही जरूरी है. यानी जो युवा कम पढ़ाई के कारण अब तक सरकारी नौकरी से दूर रह गए थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका है. हालांकि, कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं. उम्मीदवार को उसी जिले का निवासी होना चाहिए, जहां से वह आवेदन कर रहा है.

उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी. आयु की गणना भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू होने की तारीख से की जाएगी.

इन प्रमाणपत्रों से मिलेगा अतिरिक्त फायदा

इस भर्ती में कुछ ऐसे प्रमाणपत्र भी हैं, जिनके आधार पर उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. अगर किसी उम्मीदवार के पास एनसीसी या भारत स्काउट एंड गाइड का प्रमाणपत्र है, तो उसे एक से तीन अंक तक का लाभ मिलेगा.

इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के पास आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र है, उन्हें तीन अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. वहीं, चार पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक मिलेगा. इन अंकों का फायदा मेरिट बनाते समय मिल सकता है.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन शुल्क भी तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये रखा गया है. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा.

खुद ही भर सकते हैं आवेदन फॉर्म

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को upprpb.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपनी जरूरी जानकारी भरकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉग इन करके बाकी जानकारी भरनी होगी और आवेदन फॉर्म को पूरा करना होगा.

