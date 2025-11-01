CLAT 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 7 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

CLAT 2026: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ गई है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम ने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब 7 नवंबर 2025 रात 12 बजे तक बढ़ा दी है. ऐसे में उम्मीदवार अब 7 नवंबर तक कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. कंसोर्टियम की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम के कार्यकारी परिषद CLAT 2026 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रसन्न है.

7 दिसंबर को होगी परीक्षाएं

CLAT 2026 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा. यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देशभर की 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लो प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. वहीं रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ने से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो अब तक का आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. उन्हें अब जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करने और बिना किसी गलती के आवेदन सबमिट करने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल गया है.

कैसे करें आवेदन?

CLAT 2026 के लिए आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले consortiumofnlus.ac.in वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर CLAT 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

अब मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद लॉगिन कर आवेदन फार्म और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अब निर्धारित फीस जमा करें.

फीस जमा होने के बाद आवेदन सबमिट करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख लें.

क्या है CLAT 2026 के लिए योग्यता?

यूजी कोर्स के लिए

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के कम से कम 45 प्रतिशत अंक जरूरी है. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत के साथ 12वीं पास होना जरूरी है.

इसके अलावा मार्च से अप्रैल 2026 में 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

पीजी कोर्स के लिए

एलएलबी में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के कम से कम 50 अंक जरूरी है. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत अंक के साथ पास होना जरूरी है.

मार्च या अप्रैल 2026 में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र है, हालांकि इन उम्मीदवारों को एडमिशन के समय पास होने का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा.

