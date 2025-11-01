NHAI Recruitment 2025: अगर आप सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है. देशभर के युवाओं के लिए यह शानदार अवसर है, जिसमें अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. इस भर्ती के तहत डिप्टी मैनेजर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II सहित कुल 84 पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती में अधिकतम सैलरी करीब 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 तय की गई है. उम्मीदवार NHAI की आधिकारिक वेबसाइट https://nhai.gov.in/#/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कौन-कौन से पदों पर निकली वैकेंसी

NHAI ने इस भर्ती के तहत कुल 84 पदों पर नियुक्ति निकाली है. जिसमें 9 पद डिप्टी मैनेजर, 1 पद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, 1 पद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, 42 पद अकाउंटेंट और 31 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के लिए वैकेंसी निकली है.

पदों के लिए ये होनी चाहिए योग्यता

1. डिप्टी मैनेजर - उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBA या इसके काउंटरपार्ट डिग्री होनी चाहिए.

2. लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट - उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन किया हो.

3. जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर - उम्मीदवार के पास हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या ऑप्शन विषय के रूप में शामिल हो.

4. अकाउंटेंट - उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ-साथ CA या CMA इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है.

5. स्टेनोग्राफर ग्रेड-II - उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए.

NHAI Recruitment 2025 सैलरी स्ट्रक्चर

इस भर्ती में उम्मीदवारों को पद के अनुसार शानदार सैलरी मिलेगी

1. डिप्टी मैनेजर को 56,100 से 1,77,500 प्रति माह सैलरी मिलेगी.

2. लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पद पर 35,400 से 1,12,400 प्रति माह सैलरी मिल सकती है.

3. जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 35,400 से 1,12,400 प्रति माह सैलरी तय की गई है.

4. अकाउंटेंट पद के लिए 29,200 से 92,300 प्रति माह सैलरी है.

5. स्टेनोग्राफर ग्रेड-II पद पर 25,500 से 81,100 प्रति माह सैलरी मिल सकती है यानी इस भर्ती में अधिकतम सैलरी करीब 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

आवेदन कैसे करें

1. सबसे पहले NHAI की आधिकारिक वेबसाइट https://nhai.gov.in/#/ पर जाएं.

2. अब होमपेज पर About NHAI टैब में जाकर Vacancy सेक्शन खोलें.

3. वहां दिए गए Recruitment Notification (30-10-2025) लिंक पर क्लिक करें.

4. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें.

5. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें साथ ही फ्यूचर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें.

