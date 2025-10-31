हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षासीबीएसई ने जारी किया स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड, जानिए क्या है खास

सीबीएसई ने जारी किया स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड, जानिए क्या है खास

सीबीएसई ने 2024–25 सत्र के लिए स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो स्कूलों के शैक्षणिक और खेल प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करता है. यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता, सुधार और गुणवत्ता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 31 Oct 2025 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए देशभर के सभी संबद्ध स्कूलों का स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है. यह रिपोर्ट कार्ड स्कूलों की शैक्षणिक उपलब्धियों और उनके समग्र प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करता है. इस पहल का उद्देश्य स्कूलों में डेटा-आधारित विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित शैक्षणिक योजना को बढ़ावा देना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके.

सीबीएसई की यह पहल स्कूलों को अपने छात्रों की शैक्षणिक स्थिति, कमजोरियों और मजबूती को पहचानने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है. बोर्ड का कहना है कि इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से स्कूल अपनी शैक्षणिक दिशा तय कर सकते हैं और आने वाले सत्रों में अपने परिणामों में सुधार के लिए ठोस रणनीतियां बना सकते हैं.

क्या है इस रिपोर्ट कार्ड में

यह रिपोर्ट कार्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में स्कूलों के प्रदर्शन का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है. इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं

रिपोर्ट कार्ड में स्कूल के परिणामों की तुलना राज्य स्तर और पूरे देश के सीबीएसई स्कूलों के औसत अंकों से की गई है. इससे स्कूलों को यह समझने में आसानी होगी कि उनका प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर कहां खड़ा है. रिपोर्ट में विषयवार विश्लेषण दिया गया है जिससे यह पता चलता है कि किन विषयों में स्कूल अच्छा कर रहा है और किन विषयों में सुधार की आवश्यकता है.

इसके साथ ही रिपोर्ट में लड़कों और लड़कियों के प्रदर्शन की तुलना भी दी गई है. इससे स्कूलों को जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समानता की दिशा में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने में मदद मिलेगी.


सीबीएसई ने केवल शैक्षणिक प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि खेल-कूद और अन्य गतिविधियों में स्कूल के प्रदर्शन को भी शामिल किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल ने खेल प्रतियोगिताओं में क्लस्टर और जोनल स्तर पर कैसा प्रदर्शन किया. इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कितनी सक्रियता से काम कर रहा है.

रिपोर्ट कार्ड से क्या होगा फायदा

सीबीएसई का कहना है कि यह रिपोर्ट कार्ड स्कूलों को अपने प्रदर्शन की सच्ची झलक दिखाने का काम करेगा. इससे स्कूल यह पहचान पाएंगे कि किन क्षेत्रों में उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. रिपोर्ट कार्ड से प्राप्त आंकड़ों और निष्कर्षों को स्कूल अपनी वार्षिक शैक्षणिक योजना (School Annual Pedagogical Plan) में शामिल कर सकेंगे, ताकि भविष्य में परिणाम और बेहतर हों.

इस पहल का उद्देश्य स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है. साथ ही, यह शिक्षण प्रक्रिया में निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करेगा.

कैसे देखें रिपोर्ट कार्ड

सीबीएसई ने बताया कि सभी स्कूल अपने रिपोर्ट कार्ड को CBSE School Login Portal के माध्यम से देख सकते हैं. इसके लिए स्कूलों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (User ID और Password) का उपयोग करना होगा. रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने के बाद स्कूलों को इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और अपने शिक्षकों के साथ साझा करने की सलाह दी गई है.

शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता की दिशा में कदम

सीबीएसई सचिव ने कहा कि यह कदम शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है. यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की भावना के अनुरूप है, जो शिक्षण के हर स्तर पर उत्कृष्टता और समग्र विकास पर जोर देती है.

बोर्ड ने सभी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे रिपोर्ट कार्ड में दी गई जानकारियों का उपयोग केवल मूल्यांकन के लिए नहीं, बल्कि आगे की योजना और सुधार के लिए करें. इससे न केवल शैक्षणिक परिणाम बेहतर होंगे, बल्कि छात्रों के समग्र विकास में भी तेजी आएगी.

सीबीएसई की यह पहल देशभर में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करने जा रही है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर स्कूल अपने प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी समझे और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 08:25 PM (IST)
Education CBSE School Academic Performance Report 2024–25 CBSE School Login Portal
Embed widget