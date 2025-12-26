भारत में जॉब्स पर AI का नहीं होगा असर! एक क्लिक में पढ़ लें पूरी डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाभारत में जॉब्स पर AI का नहीं होगा असर! एक क्लिक में पढ़ लें पूरी डिटेल्स

IT सचिव का कहना है कि भारत में AI से नौकरियों पर सीमित असर पड़ेगा.देश की STEM वर्कफोर्स AI को अपनाकर नए रोजगार के अवसर बना सकती है.जानें डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Dec 2025 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर नौकरी जाने का डर पश्चिमी देशों की तुलना में कम माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि भारत की स्थिति इस मामले में बेहतर है और यहां बड़े पैमाने पर नौकरियों पर तुरंत खतरा नहीं है.आईटी सचिव ने यह भी कहा कि भारत में डिजिटल बदलाव चरणबद्ध तरीके से होगा.जिससे लोगों को खुद को ढालने का समय मिलेगा. सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थान मिलकर स्किलिंग पर काम कर रहे हैं. इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और कामकाज की गुणवत्ता बेहतर होगी.

पश्चिमी देशों और भारत में AI का असर

आईटी सचिव एस. कृष्णन के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का असर पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में कम देखने को मिल सकता है. पश्चिमी देशों में ज्यादातर लोग दफ्तरों और सफेदपोश नौकरियों में काम करते हैं . जहां AI जल्दी काम संभाल सकता है. वहीं भारत में अब भी बड़ी संख्या में लोग तकनीकी सेवा और कौशल आधारित कामों से जुड़े हैं, जिनमें इंसानी भूमिका जरूरी है.

STEM वर्कफोर्स भारत की सबसे बड़ी ताकत

उन्होंने बताया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी STEM वर्कफोर्स है. यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े लोग.यही वर्कफोर्स भविष्य में AI से जुड़ी नई नौकरियों और तकनीकों को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी.

AI इंसानों की जगह नहीं, मददगार बनेगा

सरकार का मानना है कि AI इंसानों की जगह पूरी तरह नहीं लेगा. बल्कि उनके काम को आसान बनाएगा कई कामों में AI सहयोगी की तरह मदद करेगा, लेकिन अंतिम फैसला लेने और निगरानी की जिम्मेदारी इंसानों के पास ही रहेगी.

AI की सीमाएं और इंसानी जरूरत

आईटी सचिव ने कहा कि AI में अभी कई कमियां हैं कभी-कभी यह गलत जानकारी भी दे सकता है.ऐसे में हर क्षेत्र में इंसानों की जरूरत बनी रहेगी .ताकि AI के काम की जांच की जा सके और सही फैसले लिए जा सकें.

AI  देगा नई नौकरियां

भविष्य में सबसे ज्यादा नई नौकरियां AI से जुड़े नए एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर और अलग-अलग सेक्टरों में इसके इस्तेमाल से पैदा होंगी. इसके लिए सिर्फ कुछ एक्सपर्ट नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होगी.

युवाओं के कौशल विकास पर सरकार का फोकस

सरकार का फोकस इस बात पर है कि युवाओं को नए कौशल सिखाए जाएं. ताकि वे आने वाले समय में AI के साथ काम कर सकें सही तैयारी और प्रशिक्षण के साथ AI भारत के लिए खतरे से ज्यादा अवसर साबित हो सकता है.

Published at : 26 Dec 2025 07:52 PM (IST)
Tags :
Education Artificial Intelligence AI In India
