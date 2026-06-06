हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE साइबर केस में नया मोड़! 19 वर्षीय हैकर निसर्ग को IIT टीम में बुलाने का दावा

CBSE साइबर केस में नया मोड़! 19 वर्षीय हैकर निसर्ग को IIT टीम में बुलाने का दावा

CBSE के छात्र डेटा पोर्टल में सुरक्षा खामियां उजागर करने वाले 19 वर्षीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए काह कि उसे IIT विशेषज्ञों की साइबर सुरक्षा टीम के साथ काम करने का निमंत्रण आया है.

By : अजातिका सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के साइबर सुरक्षा मामले में अब एक नया मोड़ आया है. 19 साल की एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने दावा किया है कि CBSE ने उसे अपने आईटी सिस्टम की सुरक्षा खामियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए IIT के साइबर एक्सपर्ट्स की टीम के साथ काम करने का निमंत्रण दिया है.

निसर्ग अधिकारी ने ABP News को बताया कि उसे इस संबंध में टेक्स्ट मैसेज और ईमेल दोनों के माध्यम से संपर्क किया गया है. उसके अनुसार उसे भेजे गए मैसेज में लिखा था कि हालिया चर्चाओं के बाद उसे IIT की साइबर सुरक्षा टीम में इंजीनियर के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है.

बोर्ड की तरफ से अभी कुछ नहीं

लेकिन इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है. CBSE की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. फिलहाल यह दावा केवल निसर्ग अधिकारी की ओर से किया गया है. निसर्ग अधिकारी पिछले महीने तब चर्चा में आया जब उसने CBSE के छात्र डेटा से जुड़े एक पोर्टल में सुरक्षा खामियों की जानकारी पब्लिक की. इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्सपर्ट्स की मदद ली गई और IIT के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को जांच और सुधार कार्य के लिए जोड़ा गया.

आईआईटी की टीम कर रहीं ये काम
 
रिपोर्ट्स के अनुसार IIT मद्रास और IIT कानपुर के विशेषज्ञों की टीम ने लगभग दो सप्ताह तक CBSE मुख्यालय में रहकर विभिन्न पोर्टलों की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी स्ट्रक्चर की समीक्षा की. इस दौरान सुरक्षा खामियों को दूर करने और सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव किए गए.

इन सुधारों के बाद CBSE का री-इवैल्यूएशन पोर्टल 2 जून को दोबारा शुरू किया गया. पोर्टल को फिर से शुरू किए जाने के तुरंत बाद उस पर बड़े पैमाने पर साइबर हमलों की कोशिशें हुईं. 2 जून को मात्र दो मिनट के भीतर लगभग 13 लाख लॉगिन प्रयास दर्ज किए गए. वहीं, 3 जून को यह संख्या 30 लाख से अधिक पहुंच गई.

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमले डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) अटैक की श्रेणी में आ सकते हैं, जिनका उद्देश्य सर्वर पर अत्यधिक दबाव बनाकर सेवाओं को बाधित करना होता है. हालांकि, IIT विशेषज्ञों का कहना है कि नए लोड मैनेजमेंट सिस्टम और सुरक्षा सुधारों की वजह से पोर्टल इन भारी ट्रैफिक और हमलों के बावजूद सामान्य रूप से काम करता रहा और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली.

यह भी पढ़ें - CBSE के रिजल्ट पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला, 38 लाख से ज्यादा को किया गया ब्लॉक

CBSE की टीम को मदद

CBSE की इन-हाउस डेवलपर टीम लगातार सिस्टम पर काम कर रही थी, लेकिन उसे पर्याप्त तकनीकी मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सहायता की आवश्यकता थी. इसी कारण बाहरी विशेषज्ञों, विशेषकर IIT संस्थानों की टीमों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया.

क्यों सौंपी गई जिम्मेदारी?

पहले CERT-In से जुड़े ऑडिटरों की तरफ से सुरक्षा जांच कराई गई थी, लेकिन वे कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा खामियों की पहचान नहीं कर पाए थे. इसके बाद विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन के लिए IIT विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

यह भी पढ़ें - IIT Admission 2026: JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 06 Jun 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Education CBSE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE साइबर केस में नया मोड़! 19 वर्षीय हैकर निसर्ग को IIT टीम में बुलाने का दावा
CBSE साइबर केस में नया मोड़! 19 वर्षीय हैकर निसर्ग को IIT टीम में बुलाने का दावा
शिक्षा
JEE Admission 2026: 75% अंक नहीं होने पर भी मिल सकता है IIT में दाखिला, IIT रुड़की ने दी बड़ी राहत
75% अंक नहीं होने पर भी मिल सकता है IIT में दाखिला, IIT रुड़की ने दी बड़ी राहत
शिक्षा
UP Government Scholarships: 12वीं पास बेटियों के लिए खुशखबरी! यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, ऐसे उठाएं लाभ
12वीं पास बेटियों के लिए खुशखबरी! यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, ऐसे उठाएं लाभ
शिक्षा
CBSE ने छात्रों को दी राहत, 12वीं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम डेट बढ़ाई
CBSE ने छात्रों को दी राहत, 12वीं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम डेट बढ़ाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Khan Sir Controversy | Janhit: कोचिंग वाले लड़ रहे...पढ़ने वाले 'मर' रहे! | Coaching Firing | Bihar
Bharat Ki Baat: कमलेश बिंद एनकाउंटर पर महा-संग्राम! | Vineet Rai | Encounter News | UP News
India GDP Growth | Sandeep Chaudhary: GDP ग्रोथ का सबसे सटीक विश्लेषण | RBI | Economy | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और EX-MLA शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
राजस्थान
सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में कांग्रेस, जल्द संभाल सकते हैं राजस्थान की कमान
सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में कांग्रेस, जल्द संभाल सकते हैं राजस्थान की कमान
विश्व
चीफ जस्टिस के लंदन प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
सीजेआई के UK प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
क्रिकेट
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
हेल्थ
Pneumonia Vaccine: उम्र 50 पार और बार-बार रहता है खांसी-जुकाम? जान लें कब है निमोनिया वैक्सीन की जरूरत
उम्र 50 पार और बार-बार रहता है खांसी-जुकाम? जान लें कब है निमोनिया वैक्सीन की जरूरत
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget