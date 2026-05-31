National Teachers Award 2026: शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रतिष्ठित सामान के जरिए देशभर के उन शिक्षकों को पहचान दी जाएगी, जिन्होंने शिक्षण, रिसर्च, नवाचार, छात्र मार्गदर्शन और संस्थागत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक में कार्यरत योग्य शिक्षक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.

दो प्रमुख श्रेणियां में दिए जाएंगे पुरस्कार

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को दो प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया गया है. पहली श्रेणी उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए है. इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, शुद्ध विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, विधि, वाणिज्य और प्रबंधन जैसे विशेष शामिल है. मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि उभरते हुए नए ज्ञान क्षेत्र को भी इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है. दूसरी श्रेणी देशभर में पॉलीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और फैकल्टी सदस्यों के लिए निर्धारित की गई है. इसके तहत तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान या पॉलिटेक्निक में नियमित रूप से कार्यरत होना जरूरी है. इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव होना चाहिए. आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की आयु 55 वर्ष ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं वर्तमान में कार्यरत कुलपति, निदेशक और प्राचार्य इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है. हालांकि जो व्यक्ति पहले इन पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में शिक्षक सेवा में सक्रिय है, वे निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं.

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तीन तरीकों से किया जा सकता है नामांकन

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. शिक्षक स्वयं आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसी संस्थान का प्रमुख भी योग्य शिक्षक का नाम प्रस्तावित कर सकता है. वहीं उसी संस्थान के सहकर्मी भी किसी शिक्षक का नामांकन भेज सकते हैं. मंत्रालय के अनुसार सेल्फ नॉमिनेशन, इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेशन और पीयर नॉमिनेशन तीनों माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा. सभी आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा किए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. सभी जानकारियां सही तरीके से भरने के बाद आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा.

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