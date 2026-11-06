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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 16 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

CBSE ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 16 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

सीबीएसई ने क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेट शीट जारी कर दी है. दोनों क्लास की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होगी और सभी पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Nov 2026 08:07 PM (IST)
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने क्लास 10वीं और क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेट शीट जारी कर दी है. दोनों क्लास की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होगी और सभी पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे.एग्जाम शुरू होने से 101 दिन पहले यह डेट शीट जारी कर दी गई है.  6 नवंबर से सीबीएसई नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 10 के स्टूडेंट 83 सब्जेक्ट की परीक्षा देंगे जबकि क्लास 12वीं के स्टूडेंट 121 सब्जेक्ट की परीक्षा देंगे. 

कब तक चलेगी बोर्ड परीक्षाएं?

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सीबीएसई क्लास 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए 26.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 19.8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देंगे. वहीं आपको बता दें कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होगी, लेकिन कक्षा 10वीं की परीक्षा 9 मार्च 2027 को और क्लास 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल 2027 को खत्म होगी.

ऐसे डाउनलोड करें CBSE की डेट शीट

  • सीबीएसई की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in. पर जाना होगा.
  • इसके बाद सीबीएसई 10वीं-12वीं टाइम टेबल लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब सीबीएसई टाइम टेबल पीडीएफ लिंक दिखाई देगा.
  • इसके बाद इस पीडीएफ लिंक क्लिक करने के बाद पूरी डेट शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.
  • उम्मीदवार इस डेट शीट को डाउनलोड करके अपने एग्जाम की तारीख के चेक कर सकते हैं.

CBSE क्लास 12 डेट शीट  

क्लास 12वीं के टाइम टेबल में साइंस, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के मुख्य सब्जेक्ट शामिल है. फिजिक्स का पेपर पहले दिन आयोजित कराया जाएगा, जबकि केमिस्ट्री का पेपर फरवरी के अंत में होगा. वहीं मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और बिजनेस स्टडी समय दूसरे जरूरी पेपर मार्च और अप्रैल के बीच में होंगे. क्लास 12वीं के दूसरे सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी और मास मीडिया स्टडीज की तारीख भी डेट शीट में शामिल है. ऐसे में स्टूडेंट दिए गए नोटिफिकेशन में जाकर सब्जेक्ट वाइज परीक्षा की तारीखें चेक कर सकते हैं.

सब्जेक्ट                               एग्जाम की तारीख           

फिजिक्स                               16 फरवरी, 2027          
अकाउंटेंसी                            23 फरवरी, 2027
भूगोल                                   25 फरवरी, 2027
केमिस्ट्री                                27 फरवरी, 2027
साइकोलॉजी                          2 मार्च, 2027
पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मलयालम, ओडिया, असमिया, कन्नड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं -  3 मार्च, 2027
अंग्रेजी कोर और वैकल्पिक      5 मार्च, 2027
गणित और अनुप्रयुक्त गणित    9 मार्च, 2027
हिंदी कोर और ऐच्छिक           13 मार्च, 2027
इकोनॉमिक्स                         16 मार्च, 2027
पॉलिटिकल साइंस                 19 मार्च, 2027
बायोलॉजी                            25 मार्च, 2027
हिस्ट्री                                  27 मार्च, 2027
सोशियोलॉजी                        30 मार्च, 2027
कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान अभ्यास और सूचना प्रौद्योगिकी- 31 मार्च, 2027
व्यवसाय अध्ययन और व्यवसाय प्रशासन-1 अप्रैल, 2027
संस्कृत कोर, टैक्सेशन             6 अप्रैल, 2027
मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन, डेटा विज्ञान 7 अप्रैल, 2027
विधिक अध्ययन                     8 अप्रैल, 2027
र‍िटेल, वेब एप्‍ल‍ीकेशन             9 अप्रैल, 2027

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प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल भी किया जारी 

सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने के साथ ही बोर्ड प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के तारीखों की भी जानकारी शेयर की है. सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की रेगुलर कक्षाओं वाले स्कूलों में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा. वहीं सर्दियों वाले इलाकों  के स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 तक होगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 06 Nov 2026 07:23 PM (IST)
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