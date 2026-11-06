CBSE ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 16 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने क्लास 10वीं और क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेट शीट जारी कर दी है. दोनों क्लास की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होगी और सभी पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे.एग्जाम शुरू होने से 101 दिन पहले यह डेट शीट जारी कर दी गई है. 6 नवंबर से सीबीएसई नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 10 के स्टूडेंट 83 सब्जेक्ट की परीक्षा देंगे जबकि क्लास 12वीं के स्टूडेंट 121 सब्जेक्ट की परीक्षा देंगे.

कब तक चलेगी बोर्ड परीक्षाएं?

सीबीएसई क्लास 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए 26.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 19.8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देंगे. वहीं आपको बता दें कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होगी, लेकिन कक्षा 10वीं की परीक्षा 9 मार्च 2027 को और क्लास 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल 2027 को खत्म होगी.

ऐसे डाउनलोड करें CBSE की डेट शीट

सीबीएसई की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in. पर जाना होगा.

इसके बाद सीबीएसई 10वीं-12वीं टाइम टेबल लिंक पर क्लिक करना होगा.

अब सीबीएसई टाइम टेबल पीडीएफ लिंक दिखाई देगा.

इसके बाद इस पीडीएफ लिंक क्लिक करने के बाद पूरी डेट शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

उम्मीदवार इस डेट शीट को डाउनलोड करके अपने एग्जाम की तारीख के चेक कर सकते हैं.

CBSE क्लास 12 डेट शीट

क्लास 12वीं के टाइम टेबल में साइंस, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के मुख्य सब्जेक्ट शामिल है. फिजिक्स का पेपर पहले दिन आयोजित कराया जाएगा, जबकि केमिस्ट्री का पेपर फरवरी के अंत में होगा. वहीं मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और बिजनेस स्टडी समय दूसरे जरूरी पेपर मार्च और अप्रैल के बीच में होंगे. क्लास 12वीं के दूसरे सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी और मास मीडिया स्टडीज की तारीख भी डेट शीट में शामिल है. ऐसे में स्टूडेंट दिए गए नोटिफिकेशन में जाकर सब्जेक्ट वाइज परीक्षा की तारीखें चेक कर सकते हैं.

सब्जेक्ट एग्जाम की तारीख

फिजिक्स 16 फरवरी, 2027

अकाउंटेंसी 23 फरवरी, 2027

भूगोल 25 फरवरी, 2027

केमिस्ट्री 27 फरवरी, 2027

साइकोलॉजी 2 मार्च, 2027

पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मलयालम, ओडिया, असमिया, कन्नड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं - 3 मार्च, 2027

अंग्रेजी कोर और वैकल्पिक 5 मार्च, 2027

गणित और अनुप्रयुक्त गणित 9 मार्च, 2027

हिंदी कोर और ऐच्छिक 13 मार्च, 2027

इकोनॉमिक्स 16 मार्च, 2027

पॉलिटिकल साइंस 19 मार्च, 2027

बायोलॉजी 25 मार्च, 2027

हिस्ट्री 27 मार्च, 2027

सोशियोलॉजी 30 मार्च, 2027

कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान अभ्यास और सूचना प्रौद्योगिकी- 31 मार्च, 2027

व्यवसाय अध्ययन और व्यवसाय प्रशासन-1 अप्रैल, 2027

संस्कृत कोर, टैक्सेशन 6 अप्रैल, 2027

मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन, डेटा विज्ञान 7 अप्रैल, 2027

विधिक अध्ययन 8 अप्रैल, 2027

र‍िटेल, वेब एप्‍ल‍ीकेशन 9 अप्रैल, 2027

ये भी पढ़ें-Bihar Free Coaching Scheme: JEE-NEET फ्री कोचिंग के लिए आवेदन शुरू, 19 नवंबर तक मिलेगा मौका

प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल भी किया जारी

सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने के साथ ही बोर्ड प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के तारीखों की भी जानकारी शेयर की है. सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की रेगुलर कक्षाओं वाले स्कूलों में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा. वहीं सर्दियों वाले इलाकों के स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 तक होगी.

ये भी पढ़ें-BPSC 71st Mains Result 2026: BPSC 71वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी, 3392 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI