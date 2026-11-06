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हिंदी न्यूज़शिक्षाBPSC 71st Mains Result 2026: BPSC 71वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी, 3392 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई 

BPSC 71st Mains Result 2026: BPSC 71वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी, 3392 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई 

BPSC ने 71वीं कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेंस 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. कुल 3,392 कैंडिडेट्स ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगले स्टेज यानी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Nov 2026 05:21 PM (IST)
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BPSC 71st Mains Result 2026: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 71वीं कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेंस 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. कुल 3,392 कैंडिडेट्स ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगले स्टेज यानी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई किया है. जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम में शामिल हुए थे, वह अपना रिजल्ट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं. वहीं इंटरव्यू शेड्यूल और दूसरी डिटेल्स अलग से बताई जाएगी.  क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को आयोग की ओर से सलाह दी गई है कि वह अपडेट के लिए रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहे. वहीं आपको बता दें कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद बिहार सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट में 1,298 पदाें को भरना है. 

कैसे चेक करें BPSC 71वीं मेंस रिजल्ट?

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  • रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद 71वीं कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेंस रिजल्ट लिंक देखें. 
  • अब पीडीएफ खोलने के लिए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में अपना रोल नंबर सर्च करें. 
  • लास्ट में रिजल्ट पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लें. 

रिजल्ट के बाद क्या होगा अगला चरण?

जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम में क्वालीफाई हुए हैं, वह अब इंटरव्यू राउंड में शामिल होंगे. इंटरव्यू राउंड के लिए कमीशन की ओर से जल्द ही शेड्यूल और दूसरे निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है. इस प्रक्रिया में इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस का अगला स्टेज है. इसके पूरा होने के बाद बीपीएससी सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा. कैंडिडेट को उनकी मेरिट और उपलब्ध पदों के अनुसार अलग-अलग पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा.

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4.71 लाख ने किया था आवेदन 

बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा राज्य के 37 जिलों में 912 केंद्रों पर हुई थी. इसमें 4.71 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 13.16 लाख से ज्यादा उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे.

कब हुई थी मेंस परीक्षा?

71 वीं कंबाइन मेंस कॉम्पिटेटिव परीक्षा 25 से 30 अप्रैल 2026 के बीच हुई थी. सफल कैंडिडेट अब इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरेंगे. वहीं इससे पहले पीटी परीक्षा के नतीजे 18 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे.  इनमें कुल 14,261 उम्मीदवारों को सफलता मिली थी. इनमें 13,368 उम्मीदवार 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और 893 उम्मीदवार वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के पदों के लिए सफल घोषित किए गए थे. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला था.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 06 Nov 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
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