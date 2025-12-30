हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Board Exam 2026: CBSE ने बदली कुछ सब्जेक्ट्स की एग्जाम डेट, बोर्ड ने जारी किया नया नोटिस; जानें

CBSE Board Exam 2026: CBSE ने बदली कुछ सब्जेक्ट्स की एग्जाम डेट, बोर्ड ने जारी किया नया नोटिस; जानें

सीबीएसई बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के कुछ पेपर की डेट में बदलाव किया है. आइए जानते हैं नई डेट्स…

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Dec 2025 07:11 PM (IST)
देशभर के लाखों छात्रों के लिए अहम खबर सामने आई है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. बोर्ड ने 3 मार्च 2026 को प्रस्तावित कुछ विषयों की परीक्षाओं की डेट्स में बदलाव कर दिया है. इस संबंध में सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों और अभिभावकों को जानकारी दी है.

सीबीएसई के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से जिन परीक्षाओं का आयोजन पहले 3 मार्च 2026 को होना था, उनकी तारीखों में संशोधन किया गया है. कक्षा 10वीं की परीक्षा अब 11 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. 12वीं की परीक्षा की नई तिथि 10 अप्रैल 2026 तय की गई है.

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन विषयों के अलावा बाकी सभी परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही कराई जाएंगी.

छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचे सूचना

सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों से अपील की है कि वे इस बदलाव की जानकारी समय रहते छात्रों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाएं. बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि संशोधित डेटशीट जल्द जारी की जाएगी, जिसमें नई परीक्षा तिथियों का पूरा विवरण होगा. यही नहीं, बदली हुई तारीखें छात्रों के एडमिट कार्ड में भी अपडेट की जाएंगी.

एक ही पाली में होंगी बोर्ड परीक्षाएं

बोर्ड की अंतिम योजना के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित होंगी. अधिकांश विषयों की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी.

वहीं, कुछ चुनिंदा विषयों के परीक्षा समय में आंशिक बदलाव किया गया है, जिनकी परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कराई जाएगी.

कब से कब तक होंगी परीक्षा 

CBSE ने साफ किया है कि बाकी सभी विषयों की परीक्षाएं पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी. केवल इन्हीं गिने-चुने विषयों की तारीख बदली गई है.CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल तक होंगी.10वीं के कुछ पेपर अब 11 मार्च को और 12वीं लीगल स्टडीज की परीक्षा 10 अप्रैल को होगी. बाकी परीक्षाएं तय शेड्यूल पर ही होंगी. एडमिट कार्ड CBSE की वेबसाइट से रोल नंबर आदि डालकर डाउनलोड किए जा सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 

स्टेप 1 :  CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2 :  होमपेज पर “Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3 :  रोल नंबर, स्कूल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.
स्टेप 4 :  Submit पर क्लिक करें.
स्टेप 5:   Admit Card स्क्रीन पर आ जाएगा, उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 30 Dec 2025 06:38 PM (IST)
