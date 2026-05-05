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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़शिक्षाCbse 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं के नतीजों को लेकर क्या हैं ताजा अपडेट? इस डेट को जारी हो सकता है रिजल्ट

Cbse 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं के नतीजों को लेकर क्या हैं ताजा अपडेट? इस डेट को जारी हो सकता है रिजल्ट

बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट को लेकर घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड और मौजूदा अपडेट्स के आधार पर रिजल्ट मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है. 

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 May 2026 02:22 PM (IST)
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Cbse 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों का इंतजार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. करीब 18 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यही नतीजा आगे उनके कॉलेज एडमिशन और करियर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे. बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट को लेकर आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड और मौजूदा अपडेट्स के आधार पर रिजल्ट मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है. 

कब जारी हो सकता है 12वीं बोर्ड का रिजल्ट?

इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी. इसके बाद कॉपियों के मूल्यांकन का काम स्टेप वाइज तरीके से शुरू हुआ. रिपोर्ट के अनुसार रिजल्ट 10 से 15 मई के बीच जारी किया जा सकता है. पिछले सालों के पैटर्न पर नजर डालें तो 2025 और 2024 में नतीजे 13 मई को घोषित हुए थे, जबकि 2023 में 12 मई को रिजल्ट आया था. इसी आधार पर इस बार भी मई के मिड तक रिजल्ट आने की उम्मीद है. हालांकि कुछ अपडेट्स में तीसरे हफ्ते तक भी रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई गई है. 

कैसे तैयार होती है मार्कशीट? 

सीबीएसई की मार्कशीट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है. मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियां जांचने के बाद परीक्षक अंक सीधे डिजिटल सिस्टम में अपलोड करते हैं. बोर्ड रियल टाइम डाटा एंट्री और ऑन स्क्रीन मार्किंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है और प्रक्रिया तेज हो जाती है. इसके बाद मॉडरेशन पॉलिसी लागू की जाती है, ताकि अलग-अलग प्रश्न पत्र सेट्स के कठिनाई स्तर को संतुलित किया जा सके. अगर किसी सेट पर पेपर ज्यादा कठिन है तो उसके अनुसार अंकों में समायोजन किया जा सकता है, जिससे किसी छात्र के साथ अन्याय न हो. 

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ग्रेस मार्क्स और दोबारा जांच 

बोर्ड उन छात्रों को भी राहत देता है जो एक या दो नंबर से फेल हो रहे हैं. ऐसे मामलों में इंटरनल पॉलिसी के तहत ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा कुछ कॉपी में रेंडम दोबारा जांच भी की जाती है, ताकि मूल्यांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके. वहीं फाइनल मार्कशीट में सिर्फ थ्योरी के नंबर नहीं होती, बल्कि स्कूलों की ओर से भेजे गए इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अंक भी जोड़े जाते हैं. 

कैसे चेक करें रिजल्ट?

  • रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले ऑफिशिल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं. 
  • इसके बाद CBSE कक्षा 12 रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें.
  • अब रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और बर्थ डेट भरें.
  • लास्ट में ओके पर क्लिक करने पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
  • वहीं जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वह एसएमएस या आईवीआरएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
  • इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग एप के जरिए भी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 05 May 2026 02:22 PM (IST)
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Cbse Board Result Cbse Result Date Cbse 12th Result 2026 Class 12 Result
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