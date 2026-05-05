हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार में होगी 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 7 मई से शुरू होंगे आवेदन; एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

बिहार में होगी 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 7 मई से शुरू होंगे आवेदन; एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

7 मई से शुरू होगी बीपीएससी 72 वीं प्रीलिम्स के तहत 1200 पदों पर 1200+ पदों पर भर्ती इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in⁠ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 May 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • BPSC ने 72वीं संयुक्त परीक्षा 2026 के लिए 1230 पदों की घोषणा की.
  • स्नातक उम्मीदवार 7 मई से 1230 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • आयु सीमा 37 से 42 वर्ष, आवेदन शुल्क 100 रुपये है.
  • चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के माध्यम से होगा.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है.बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल1230 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.इच्छुक उम्मीदवार 7 मई  से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.इस भर्ती के तहत बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को भरा जाएगा. इसमें सब डिविजनल ऑफिसर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस,रिवेन्यू ऑफिसरऔर अन्य पद शामिल हैं.

उम्र सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है.यानी BA, BSc, BCom या किसी भी विषय से स्नातक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते  हैं.हालांकि कुछ खास पदों के लिए संबंधित विषय जैसे कॉमर्स, साइकोलॉजी, लॉ या इकोनॉमिक्स की डिग्री मांगी जा सकती है.

उम्र सीमा

उम्र सीमा अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार तय की गई है. सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक छूट दी गई है. OBC और EBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 से 42 वर्ष है. SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 42 वर्ष तक की छूट दी गई है.

आवेदन शुल्क 

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये प्रति परीक्षा रखा गया है. यदि कोई उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग नहीं करता है तो उसे 200 रुपये अतिरिक्त बायोमेट्रिक शुल्क देना पड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें - UPSC Recruitment: UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयन तीन चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद मुख्य परीक्षा (Mains) होगी, जो लिखित रूप में होती है और काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. अंत में इंटरव्यू होगा, जिसमें उम्मीदवार की पर्सनालिटी और आत्मविश्वास का आकलन किया जाएगा. तीनों चरणों में सफल होने के बाद ही अंतिम चयन होगा.

परीक्षा पैटर्न

  • प्रीलिम्स रीक्षा में 150 अंकों के सवाल होंगे और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.
  • Mains परीक्षा में जनरल स्टडीज, निबंध और एक वैकल्पिक विषय शामिल होगा. यह लिखित परीक्षा होती है और मेरिट में सबसे ज्यादा अहम होती है.
  • इंटरव्यू 120 अंकों का होता है, जो फाइनल रिजल्ट में जोड़ा जाता है.

सैलरी कितनी मिलेगी
इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को  Level 9 के पदों पर 61,500 रुपये  से 72,000 रुपये तक वेतन मिलता है. वहीं Level 7 के पदों पर 59,000 रुपये से अधिक सैलरी मिलती है. इसके अलावा DA, HRA और अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाते हैं.

कैसे करें आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 05 May 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Bihar Government Jobs JOB BPSC 72nd Notification 2026 Bpsconline.bihar.gov.in⁠
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
बिहार में होगी 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 7 मई से शुरू होंगे आवेदन; एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स
बिहार में होगी 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 7 मई से शुरू होंगे आवेदन; एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
GPSSB Recruitment 2026 : गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती, 20 मई तक करें अप्लाई
गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती, 20 मई तक करें अप्लाई
नौकरी
BPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन
BPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन
नौकरी
Teaching Jobs 2026: राजस्थान में निकली टीचिंग एसोसिएट की बंपर भर्ती, 5 मई से शुरू हो रहे आवेदन
राजस्थान में निकली टीचिंग एसोसिएट की बंपर भर्ती, 5 मई से शुरू हो रहे आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर भड़की बीजेपी, कहा- आजाद भारत में पहली बार...
ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर भड़की बीजेपी, कहा- आजाद भारत में पहली बार...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
आईपीएल 2026
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो...
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
इंडिया
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget