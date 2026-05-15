सीबीएसई 12वीं के नतीजों में बाराबंकी के छात्रों की बड़ी सफलता, स्कूलों में जश्न का माहौल

CBSE की 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित होते ही बाराबंकी जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. जिले के कई छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करके अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया. खास तौर पर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, सेंट एंथोनी स्कूल और आकांक्षा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बेहतरीन अंक हासिल करके जिले में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया.

बाराबंकी के होनहारों का कमाल

जानकारी के मुताबिक, CBSE 12वीं के रिजल्ट में बाराबंकी के होनहारों ने कमाल कर दिया है. जिले के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, सेंट एंथोनी स्कूल और भिटरिया स्थित आकांक्षा पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने शानदार अंक हासिल कर सफलता का इतिहास रचा. किसी ने साइंस में बाजी मारी तो किसी ने कॉमर्स और आर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया. रिजल्ट आने के बाद स्कूलों में खुशी का माहौल है और छात्र-छात्राओं को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.





स्कूलों में बांटी गईं मिठाइयां

CBSE बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बाराबंकी जिले में छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे. जिले के नामी स्कूल सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, सेंट एंथोनी स्कूल और आकांक्षा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का मान बढ़ाया. रिजल्ट घोषित होते ही छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला. स्कूल परिसर में मिठाइयां बांटी गईं और एक-दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चलता रहा. कई छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया.





ये स्टूडेंट्स बने डिस्ट्रिक्ट टॉपर

Prakash Soreng ने बताया, “इंटरमीडिएट का रिजल्ट संतोषजनक रहा. हमारे टॉपर कुमार अपूर्वादृष्ट रहे , जिन्होंने 95.20 प्रतिशत अंक हासिल किए. वहीं, कई अन्य बच्चे भी 90 प्रतिशत से ऊपर अंक लेकर आए हैं. वहीं, Meetusi Negi के प्रिंसिपल सेठ एमआर जयपुरिया ने बताया कि तन्मय साहू ने 98.6 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है. वहीं विभूति मिश्रा ने 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि अहम सिंह ने 97.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरी पोजीशन हासिल की. भिटरिया स्थित आकांक्षा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन कर जिले में अपनी अलग पहचान बनाई. स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि लगातार मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का ही यह परिणाम है.





इन स्ट्रीम में बच्चों ने किया शानदार प्रदर्शन

सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में शानदार प्रदर्शन किया. स्कूल प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है. स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि बच्चों ने पूरे साल अनुशासन और मेहनत के साथ पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज सबके सामने है. वहीं, सेंट एंथोनी स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भी शानदार अंक हासिल कर स्कूल का गौरव बढ़ाया है. स्कूल प्रबंधन ने टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया है. छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया.

बच्चों ने बताए अपने सपने

कई विद्यार्थियों ने भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना साझा किया. छात्रों का कहना है कि लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. रिजल्ट आने के बाद अभिभावकों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला. माता-पिता ने बच्चों की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है.

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