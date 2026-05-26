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हिंदी न्यूज़शिक्षासीएम श्री एडमिशन 31 मई तक जारी होगा क्लास 11 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

सीएम श्री एडमिशन 31 मई तक जारी होगा क्लास 11 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

दिल्ली सरकार के सीएम श्री एडमिशन टेस्ट 2026 में शामिल छात्रों के लिए बड़ी खबर है, 11वीं का रिजल्ट 31 मई तक हो सकता है जारी.छात्र आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट ऑनलाइन ऐसे करें चेक.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 May 2026 06:52 PM (IST)
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दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित CM Shri Admission Test 2026 में शामिल हजारों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है.कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा का रिजल्ट 31 मई 2026 तक जारी किया जा सकता है.परीक्षा देने वाले छात्र लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और अब जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने वाला है.रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.इसके साथ ही चयनित छात्रों के लिए एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी.

किन कक्षाओं के लिए हुई थी परीक्षा

सीएम श्री एडमिशन टेस्ट 2026 का आयोजन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए किया गया था.यह परीक्षा कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए आयोजित हुई थी.दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए सीएम श्री स्कूल में छात्रों को आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर लैब और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सुविधाएं दी जा रही हैं.

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एडमिशन के समय जरूरी होंगे ये दस्तावेज

रिजल्ट घोषित होने के बाद चयनित छात्रों को संबंधित स्कूल में जाकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.इस दौरान कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हो सकते हैं.

मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाएगा.

ऐसे चेक करें सीएम श्री क्लास 11 रिजल्ट 2026

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “CM Shri School Admission Test 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब रिजल्ट या मेरिट लिस्ट वाले विकल्प को खोलें.
  • रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर दर्ज करें.
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 26 May 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Education CM Shri Result 2026 CM Shri Merit List Edudel Nic In Result
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