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हिंदी न्यूज़शिक्षाSAIL Recruitment 2026: देश के यह महारत्न कंपनी ले आई तगड़ा ऑफर, 1.40 लाख वाली नौकरी का दे रही मौका

SAIL Recruitment 2026: देश के यह महारत्न कंपनी ले आई तगड़ा ऑफर, 1.40 लाख वाली नौकरी का दे रही मौका

SAIL Recruitment 2026: कंपनी ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसमें चयन होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 1.40 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाएगी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 May 2026 05:09 PM (IST)
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SAIL Recruitment 2026: अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है और किसी बड़ी सरकारी कंपनी में शानदार सैलरी वाली नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. देश की मशहूर महारत्न कंपनी Steel Authority of India Limited यानी SAIL ने युवाओं के लिए बंपर भर्ती निकाली है. कंपनी ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसमें चयन होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 1.40 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाएगी.

यह भर्ती खास तौर पर पश्चिम बंगाल में स्थित SAIL के बड़े स्टील प्लांट्स के लिए की जा रही है. सरकारी नौकरी के साथ शानदार सैलरी, बड़े संस्थान में काम करने का मौका और बेहतर करियर ग्रोथ की वजह से यह भर्ती इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए काफी खास मानी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है, कितनी वैकेंसी हैं, चयन कैसे होगा और आवेदन करने का तरीका क्या है.

किन पदों पर हो रही भर्ती?

SAIL ने यह भर्ती यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए निकाली है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 48 पद भरे जाएंगे.ये पद पश्चिम बंगाल में स्थित SAIL के तीन बड़े प्लांट्स के लिए हैं.  जिसमें दुर्गापुर स्टील प्लांट (DSP), आईआईएससीओ स्टील प्लांट (IISCO) और अलॉय स्टील प्लांट (ASP) शामिल है. 

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार सैलरी है. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने अधिकतम 1.40 लाख रुपये तक का वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को कई अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फुल टाइम B.E. या B.Tech की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही ग्रेजुएशन में कम से कम 65 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. यह भर्ती मुख्य रूप से इन इंजीनियरिंग ब्रांच के उम्मीदवारों के लिए है. जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के छात्र आवेदन कर सकते हैं. वहीं जिन उम्मीदवारों के पास B.E./B.Tech के अलावा M.Tech, M.E. या MBA जैसी अतिरिक्त डिग्री होगी, उन्हें चयन प्रक्रिया में फायदा मिल सकता है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

SAIL इस भर्ती के लिए कई चरणों में उम्मीदवारों का चयन करेगी. जिसमें सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी. इसके बाद जरूरत पड़ने पर कंपनी CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा या एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित कर सकती है.फिर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसमें उम्मीदवारों के तकनीकी ज्ञान, व्यवहार और निर्णय क्षमता को परखा जाएगा. लास्ट  चयन से पहले उम्मीदवारों की मेडिकल जांच होगी. 

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा.बिना शुल्क जमा किए गए आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें -आदिवासी छात्रों ने रचा इतिहास, 48 बच्चों का देश के बड़े पर्यटन संस्थान में चयन

आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 जून 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी समय का इंतजार न करें, क्योंकि उस दौरान वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी दिक्कत आ सकती है.

ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले SAIL की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sail.co.in/en पर जाएं.

2. वेबसाइट के Careers सेक्शन पर क्लिक करें.

3. अगर आप नए यूजर हैं, तो पहले One Time Registration करें.

4. इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.

5. अपनी फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें.

7. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.

8. फाइनल सबमिट के बाद आवेदन फॉर्म की प्रिंट कॉपी सेव करके रख लें.

यह भी पढ़ें -  Haryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

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Published at : 26 May 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
SAIL Recruitment 2026 SAIL Jobs Maharatna Company Recruitment Young Professional Recruitment SAIL Vacancy
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