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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 10th Result 2026: गुरुग्राम के छात्र ने बोर्ड परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल कर रचा नया मुकाम

CBSE 10th Result 2026: गुरुग्राम के छात्र ने बोर्ड परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल कर रचा नया मुकाम

गुरुग्राम के छात्र तनय श्रीवास्तव ने CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी विषयों में पूरे अंक प्राप्त किए हैं. छात्र ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास को दिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 09:45 PM (IST)
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  • तनय श्रीवास्तव ने सीबीएसई 10वीं में सभी विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए.
  • उनकी सफलता का श्रेय निरंतर मेहनत, समझ और सही योजना को जाता है.
  • परीक्षा से पहले उन्होंने नियमित दोहराव और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया.
  • परिवार और शिक्षकों के सहयोग से तनय ने उच्च शिक्षा का लक्ष्य रखा.

हरियाणा के गुरुग्राम से एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है, जहां सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के छात्र छात्र तनय श्रीवास्तव ने  परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी विषयों में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं. इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और स्कूल को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल बना दिया है. मेहनत, अनुशासन, सही रणनीति और लगातार अभ्यास के दम पर हासिल की गई यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी मिसाल बन गई है. तनय का मानना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और तैयारी ईमानदारी से की जाए, तो किसी भी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं.

मेहनत और लगन से मिली सफलता

छात्र ने बताया कि उनकी सफलता का मुख्य आधार निरंतर मेहनत, पढ़ाई के प्रति गंभीरता और सही योजना रही. उन्होंने हर विषय को समझकर पढ़ने पर जोर दिया और नियमित रूप से अपनी तैयारी को बेहतर बनाया.

समय नहीं, लक्ष्य पर रहा फोकस

उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने घंटों की गिनती पर ध्यान नहीं दिया.उनका उद्देश्य हर दिन तय किए गए विषयों को पूरा करना और अच्छी तरह समझना था. यही तरीका उनके लिए सबसे प्रभावी साबित हुआ.

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नियमित दोहराव से बनी मजबूत तैयारी

परीक्षा से पहले छात्र ने सभी विषयों का बार-बार अभ्यास किया. लगातार रिवीजन की वजह से उन्हें प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हुई और आत्मविश्वास भी बढ़ा.तनय ने बताया कि उन्होंने पाठ्यक्रम से जुड़ी मुख्य किताबों और अध्ययन सामग्री का उपयोग किया.इसके अलावा समझ बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्रोतों का भी सहारा लिया.

परिवार और शिक्षकों का मिला सहयोग
उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया. छात्र के अनुसार परिवार ने हर समय प्रोत्साहित किया और शिक्षकों ने सही मार्गदर्शन देकर पढ़ाई में मदद की.

तनय अब आगे की पढ़ाई के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.उनका सपना उच्च शिक्षा प्राप्त कर शोध और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है.उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि वे पढ़ाई को बोझ न समझें, विषयों को समझने पर ध्यान दें, नियमित अभ्यास करें और समय-समय पर दोहराव करते रहें. सही दिशा में लगातार प्रयास सफलता दिला सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Education Success Story CBSE Result 2026 Class 10 Board Exam Gurugram Student Success
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