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हिंदी न्यूज़शिक्षाC-DOT में निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

C-DOT में निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले C-DOT ने नई नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया है; आइए जानते हैं कि इन पदों पर आवेदन के लिए क्या जरूरी योग्यता और आयु सीमा तय की गई है

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 13 Oct 2026 02:12 PM (IST)
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अगर आप तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और भारत सरकार के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है. भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत आने वाले प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C-DOT ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य उम्मीदवारों को यंग प्रोफेशनल्स के पदों पर काम करने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आने वाले नवंबर महीने के शुरुआती हफ्ते तक जारी रहेगी.

कौन कर सकता है इन पदों के लिए आवेदन?

C-DOT की इस नई भर्ती में आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ बेहद जरूरी और स्पष्ट शैक्षणिक योग्यताएं तय की हैं. इस भर्ती के तहत केवल वही उम्मीदवार फॉर्म भरने के पात्र हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी जैसी संबंधित तकनीकी शाखाओं में B.E. या B.Tech. की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा एक और कड़ा नियम यह है कि आवेदक के 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों स्तर की पढ़ाई में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य हैं.

फ्रेशर्स के लिए भी खुला है नौकरी का रास्ता

ज्यादातर सरकारी नौकरियों में लंबे अनुभव की मांग की जाती है, लेकिन C-DOT की इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए फ्रेशर्स भी पूरी तरह से योग्य माने गए हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस पद के लिए वे सभी युवा आवेदन कर सकते हैं जिनके पास शून्य से लेकर दो साल तक का कार्य अनुभव है. यानी अगर आपने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और आपके पास कोई पुराना अनुभव नहीं है, तो भी आप इस पद के लिए बेझिझक होकर अपना फॉर्म भर सकते हैं.

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आयु सीमा 

योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए सी-डॉट संस्थान ने एक निश्चित आयु सीमा भी तय की है. आवेदन करने की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित श्रेणियों OBC, SC, ST के आवेदकों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

इन पदों पर आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन मोड में रखा गया है. इच्छुक उम्मीदवारों को C-DOT की आधिकारिक वेबसाइट C-DOT Careers पर जाकर अपनी सभी जानकारियां भरनी होंगी. आवेदन फॉर्म भरते समय आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है. ऑनलाइन फॉर्म को पूरी तरह भरकर सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रिकॉर्ड के लिए जरूर सुरक्षित रख लें. 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
C DOT Recruitment 2026
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