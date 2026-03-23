हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBSEB Bihar Board 12th Result 2026: पिछले साल कैसा था बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई थी टॉपर्स लिस्ट में जगह

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: पिछले साल कैसा था बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई थी टॉपर्स लिस्ट में जगह

BSEB Bihar Board Class 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज बिहार बोर्ड आज 12वीं के रिजल्ट नतीजे घोषित किए जाएंगे. इससे पहले जान देख लेते हैं बीते साल का रिजल्ट.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Mar 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे. राज्य के लाखों छात्र-छात्राएं जो अपनी मेहनत का फल देखने के लिए बेताब थे, उनके लिए घड़ी नजदीक आ गई है. बिहार बोर्ड की ओर से दी गई है कि 12वीं के परिणाम आज दोपहर 1.30 बजे आधिकारिक तौर पर जारी किए जाएंगे. इस परिणाम के साथ ही राज्य के तीनों स्ट्रीम- आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के टॉपर्स के नामों का भी ऐलान किया जाएगा. शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा की जाएगी, जिसके तुरंत बाद लिंक एक्टिव हो जाएगा.

आधिकारिक घोषणा और BSEB इंटरमीडिएट रिजल्ट का समय

बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज दोपहर ठीक 1.30 बजे लाइव होगा. छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर तैयार रखें, ताकि जैसे ही वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in, results.biharboardonline.com, intermediate.biharboardonline.com पर लिंक एक्टिव हो, वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकें. बिहार बोर्ड की तैयारी पूरी है और सर्वर पर अधिक दबाव को देखते हुए कई वैकल्पिक वेबसाइट्स का इंतजाम भी किया गया है. पिछले कुछ वर्षों से बिहार बोर्ड देश के अन्य शिक्षा बोर्ड्स की तुलना में सबसे पहले परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बना रहा है, जिसे इस साल भी बरकरार रखा गया है.

साल 2025 BSEB इंटरमीडिएट रिजल्ट का पासिंग पर्सेंटेज और टॉपर्स लिस्ट

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी होने से पहले पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों पर नजर डालना दिलचस्प होगा. पिछले साल बिहार बोर्ड 12वीं का कुल पास प्रतिशत 86.50 रहा था, जो बोर्ड के बेहतर होते प्रदर्शन को दर्शाता है. पिछले साल भी लड़कियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था और तीनों स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स) में टॉपर्स की सूची में जगह बनाई थी. साइंस स्ट्रीम में प्रिया जायसवाल ने 484 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. वहीं आर्ट्स में अंकिता कुमारी और शाकिब शाह ने 94.6% अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया था.

यह भी पढ़ें: BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो जाए तो कैसे देख सकेंगे 12वीं नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका

टॉपर्स की सूची और स्ट्रीम वार नतीजे

साल 2025 के नतीजों में कॉमर्स स्ट्रीम में रोशनी कुमारी ने बाजी मारी थी. साइंस में प्रिया जायसवाल के बाद आकाश कुमार 480 अंकों के साथ दूसरे और रवि कुमार 478 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. बोर्ड अधिकारियों का मानना है कि इस साल भी पास प्रतिशत में सुधार देखने को मिल सकता है. टॉपर्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है, जिसमें टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों का फिजिकल और हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि रिजल्ट की शुचिता बनी रहे.

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स

जैसे ही दोपहर के 1.30 बजेंगे, छात्र BSEB की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com या interbiharboard.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा छात्र https://www.google.com/search?q=bsebeexam.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं. भारी ट्रैफिक के कारण अक्सर मुख्य वेबसाइट धीमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में छात्र 'इंडिया रिजल्ट' या 'सरकारी रिजल्ट' जैसी भरोसेमंद थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स का भी सहारा ले सकते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ओरिजिनल मार्कशीट बाद में अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज से ही प्राप्त करें, इंटरनेट वाला रिजल्ट केवल तात्कालिक जानकारी के लिए है. 

यह भी पढ़ें: BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट का इंतजार खत्म, जानिए किस समय और कैसे देख पाएंगे नतीजे

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
बिहार बोर्ड BSEB Bihar Board 12th Result Bihar Board Inter Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
BSEB Bihar Board 12th Result 2026: पिछले साल कैसा था बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई थी टॉपर्स लिस्ट में जगह
पिछले साल कैसा था बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई थी टॉपर्स लिस्ट में जगह
शिक्षा
BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: दोपहर 1:30 बजे आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, जानिए कैसे चेक करें अपना स्कोर और क्या है ताजा अपडेट
BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: दोपहर 1:30 बजे आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, जानिए कैसे चेक करें अपना स्कोर और क्या है ताजा अपडेट
शिक्षा
BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें बिना इंटरनेट कैसे देख सकेंगे नतीजे
Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें बिना इंटरनेट कैसे देख सकेंगे नतीजे
शिक्षा
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'40 करोड़ बैरल तेल… कोई नहीं बचेगा', IEA प्रमुख ने जंग के बीच दी सबसे बड़े ऊर्जा संकट की चेतावनी
'40 करोड़ बैरल तेल… कोई नहीं बचेगा', IEA प्रमुख ने जंग के बीच दी सबसे बड़े ऊर्जा संकट की चेतावनी
महाराष्ट्र
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
आईपीएल 2026
मैथ्यू हेडन-सुरेश रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें वीडियो
हेडन-रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
विश्व
US Iran War: भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
यूटिलिटी
नया मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो जान लें 2-6-10 नियम, नहीं तो करा लेंगे बड़ा नुकसान
नया मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो जान लें 2-6-10 नियम, नहीं तो करा लेंगे बड़ा नुकसान
हेल्थ
Vitamin D And Brain Health: हड्डियों के लिए क्या आप भी धड़ाधड़ ले रहे Vitamin D, जानें इससे किन चीजों पर पड़ता है खराब असर?
हड्डियों के लिए क्या आप भी धड़ाधड़ ले रहे Vitamin D, जानें इससे किन चीजों पर पड़ता है खराब असर?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget