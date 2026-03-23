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Bihar Board 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे. राज्य के लाखों छात्र-छात्राएं जो अपनी मेहनत का फल देखने के लिए बेताब थे, उनके लिए घड़ी नजदीक आ गई है. बिहार बोर्ड की ओर से दी गई है कि 12वीं के परिणाम आज दोपहर 1.30 बजे आधिकारिक तौर पर जारी किए जाएंगे. इस परिणाम के साथ ही राज्य के तीनों स्ट्रीम- आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के टॉपर्स के नामों का भी ऐलान किया जाएगा. शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा की जाएगी, जिसके तुरंत बाद लिंक एक्टिव हो जाएगा.

आधिकारिक घोषणा और BSEB इंटरमीडिएट रिजल्ट का समय

बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज दोपहर ठीक 1.30 बजे लाइव होगा. छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर तैयार रखें, ताकि जैसे ही वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in, results.biharboardonline.com, intermediate.biharboardonline.com पर लिंक एक्टिव हो, वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकें. बिहार बोर्ड की तैयारी पूरी है और सर्वर पर अधिक दबाव को देखते हुए कई वैकल्पिक वेबसाइट्स का इंतजाम भी किया गया है. पिछले कुछ वर्षों से बिहार बोर्ड देश के अन्य शिक्षा बोर्ड्स की तुलना में सबसे पहले परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बना रहा है, जिसे इस साल भी बरकरार रखा गया है.

साल 2025 BSEB इंटरमीडिएट रिजल्ट का पासिंग पर्सेंटेज और टॉपर्स लिस्ट

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी होने से पहले पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों पर नजर डालना दिलचस्प होगा. पिछले साल बिहार बोर्ड 12वीं का कुल पास प्रतिशत 86.50 रहा था, जो बोर्ड के बेहतर होते प्रदर्शन को दर्शाता है. पिछले साल भी लड़कियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था और तीनों स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स) में टॉपर्स की सूची में जगह बनाई थी. साइंस स्ट्रीम में प्रिया जायसवाल ने 484 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. वहीं आर्ट्स में अंकिता कुमारी और शाकिब शाह ने 94.6% अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया था.

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टॉपर्स की सूची और स्ट्रीम वार नतीजे

साल 2025 के नतीजों में कॉमर्स स्ट्रीम में रोशनी कुमारी ने बाजी मारी थी. साइंस में प्रिया जायसवाल के बाद आकाश कुमार 480 अंकों के साथ दूसरे और रवि कुमार 478 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. बोर्ड अधिकारियों का मानना है कि इस साल भी पास प्रतिशत में सुधार देखने को मिल सकता है. टॉपर्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है, जिसमें टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों का फिजिकल और हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि रिजल्ट की शुचिता बनी रहे.

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स

जैसे ही दोपहर के 1.30 बजेंगे, छात्र BSEB की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com या interbiharboard.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा छात्र https://www.google.com/search?q=bsebeexam.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं. भारी ट्रैफिक के कारण अक्सर मुख्य वेबसाइट धीमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में छात्र 'इंडिया रिजल्ट' या 'सरकारी रिजल्ट' जैसी भरोसेमंद थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स का भी सहारा ले सकते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ओरिजिनल मार्कशीट बाद में अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज से ही प्राप्त करें, इंटरनेट वाला रिजल्ट केवल तात्कालिक जानकारी के लिए है.

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