तेलंगाना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार (29 अप्रैल) को कक्षा 10 का रिजल्ट जारी किया. इन नतीजों में लड़कियों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है. राज्य भर में कुल 95.15 प्रतिशत स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए. इनमें लड़कियों का पास प्रतिशत 96.26 रहा, जबकि लड़कों का पासिंग पर्सेंटेज 94.07 प्रतिशत रहा. इस तरह लड़कियों का पासिंग पर्सेंटेज लड़कों से 2.19 प्रतिशत ज्यादा है.

6 स्कूलों के सारे बच्चे हो गए फेल

तेलंगाना में कुल 5,731 स्कूलों का रिजल्ट 100 पर्सेंट रहा. इन स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स पास हो गए. वहीं, दूसरी तरफ 6 स्कूल ऐसे भी रहे, जहां एक भी छात्र पास नहीं हुआ. गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी छह स्कूल प्राइवेट हैं. इससे साफ है कि प्रदर्शन के मामले में सरकारी और जिला परिषद (जेडपी) के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर साबित हुए.

कैसा रहा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट?

सरकारी स्कूलों में 498 में से 65 स्कूलों ने 100 प्रतिशत रिजल्ट दिया है. इसी तरह कुल 4127 जेडपी स्कूलों में से 2065 स्कूलों ने 100 पर्सेंट सफलता हासिल की है. ये आंकड़े सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं.

जिलों में कैसा रहा रिजल्ट?

तेलंगाना के जिलों की बात करें तो मुलुगु जिले का पासिंग पर्सेंटेज 99.30 प्रतिशत रहा, जिससे इस जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया. वहीं, सबसे खराब प्रदर्शन हैदराबाद जिले का रहा, जहां केवल 89.23 प्रतिशत परीक्षार्थी ही पास हो सके. राजधानी का यह जिला सबसे निचले पायदान पर रहा.

शिक्षा विभाग ने दी यह जानकारी

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष लड़कियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उत्साहजनक है. सरकारी स्कूलों में बेहतर परिणाम आना सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है. उधर, छह निजी स्कूलों के शून्य परिणाम पर विभाग ने चिंता जताई और ऐसे स्कूलों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की बात कही है. कुल मिलाकर तेलंगाना के 10वीं के परिणामों ने लड़कियों के बढ़ते कदम और सरकारी स्कूलों की बेहतर होती छवि को साबित किया है.

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