हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET UG 2026 परीक्षा के लिए परीक्षा सिटी स्लिप जारी, एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा

CUET UG 2026 परीक्षा के लिए परीक्षा सिटी स्लिप जारी, एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 परीक्षा सिटी स्लिप जारी कर दी है और एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. अभ्यर्थी cuet.nta.nic पर जाकर अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Apr 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • NTA ने CUET UG 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी की.
  • यह परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित होगी.
  • एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा.
  • CUET UG से देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में होते हैं एडमिशन.

देशभर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है.NTA ने CUET UG 2026 परीक्षा को लेकर नई जानकारी जारी कर दी है. जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उनके लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. साथ ही एडमिट कार्ड भी जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. छात्र ऑफिशल वेबसाइट  cuet.nta.nic पर जाकर अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

CUET UG क्यों है खास

CUET UG देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन चुकी है. इस परीक्षा के माध्यम से देश की कई बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन दिया जाता है.इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली,बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालय शामिल हैं.

कब होगी परीक्षा?

CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई 2026 से 31 मई 2026 तक किया जाएगा. यह परीक्षा अलग-अलग शहरों में कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित होगी एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवारों को यह जानकारी मिल जाएगी कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में रहेगा. हालांकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ही पता चलेगा.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 95.15 फीसदी स्टूडेंट्स रहे सफल, ऐसे देखें अपने नतीजे

एडमिट कार्ड कब आएगा?

NTA की ओर से बताया गया है कि एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा. उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी दी जाएगी. 

ऐसे करें CUET UG 2026 एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 30 Apr 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Education CUET UG 2026 CUET Official Website Cuet.nta.nic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CUET UG 2026 परीक्षा के लिए परीक्षा सिटी स्लिप जारी, एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा
CUET UG 2026 परीक्षा के लिए परीक्षा सिटी स्लिप जारी, एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा
शिक्षा
CISCE Board 10th 12th Result 2026 Live: आज सुबह 11 बजे जारी होंगे ICSE-ISC के नतीजे, ऐसे करें रिजल्ट चेक, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
आज सुबह 11 बजे जारी होंगे ICSE-ISC के नतीजे, ऐसे करें रिजल्ट चेक, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
शिक्षा
ICSE-ISC Result 2026: आज सुबह 11 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं रिजल्ट, ऐसे करें सबसे पहले चेक
ICSE-ISC Result 2026: आज सुबह 11 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं रिजल्ट, ऐसे करें सबसे पहले चेक
शिक्षा
CISCE Result 2026: आज सुबह 11 बजे जारी होगा CISCE 10वीं-12वीं का रिजल्ट, जानें इसे चेक करने का तरीका
आज सुबह 11 बजे जारी होगा CISCE 10वीं-12वीं का रिजल्ट, जानें इसे चेक करने का तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आप मेरी मदद करें, मैं आपका...' ट्रंप ने पुतिन से डेढ़ घंटे तक क्या बात की? खुद कर दिया खुलासा
'आप मेरी मदद करें, मैं आपका...' ट्रंप ने पुतिन से डेढ़ घंटे तक क्या बात की? खुद कर दिया खुलासा
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
विश्व
'...स्टफ्ड पिग', ट्रंप ने जो मुहावरा इस्तेमाल किया, वो ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचाएगा, कह दिया नहीं हटेगी नाकेबंदी
'...स्टफ्ड पिग', ट्रंप ने जो मुहावरा इस्तेमाल किया, वो ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचाएगा
बिजनेस
Fuel Price Today: क्या सच में चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
क्या सच में चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 13: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने 13वें दिन भी मचाई धूम, कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- 150 करोड़ से है कितनी दूर?
'भूत बंगला' ने 13वें दिन भी मचाई धूम, कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- 150 करोड़ से है कितनी दूर?
क्रिकेट
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
जनरल नॉलेज
Israel Debt: ईरान से जंग लड़ने वाले इजरायल पर कितना है कर्ज, कहां-कहां से ले रखा है उधार?
ईरान से जंग लड़ने वाले इजरायल पर कितना है कर्ज, कहां-कहां से ले रखा है उधार?
हेल्थ
Pesticides Exposure Cancer Risk : पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget