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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCISCE Board 10th 12th Result 2026 Live: आज सुबह 11 बजे जारी होंगे ICSE-ISC के नतीजे, ऐसे करें रिजल्ट चेक, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

CISCE Board 10th 12th Result 2026 Live: आज सुबह 11 बजे जारी होंगे ICSE-ISC के नतीजे, ऐसे करें रिजल्ट चेक, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

CISCE Board 10th 12th Result 2026 Live: CISCE आज सुबह 11 बजे ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) का रिजल्ट जारी करेगा, छात्र आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker पर नतीजे देख सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Apr 2026 08:11 AM (IST)

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CISCE ICSE रिजल्ट 2026
Source : ABPLIVE AI

Background

नई दिल्ली. CISCE बोर्ड के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) आज 30 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे कक्षा 10वीं (ICSE) और 12वीं (ISC) के परिणाम जारी करेगा. रिजल्ट जारी करने से पहले नई दिल्ली के साकेत स्थित CISCE कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी.

इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, इसलिए रिजल्ट को लेकर उत्सुकता चरम पर है. छात्र अपने नतीजे ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे देख सकेंगे.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

  • रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाना होगा.
  • वेबसाइट पर जाकर ‘Course’ ऑप्शन में ICSE (10वीं) या ISC (12वीं) चुनें.
  • इसके बाद अपना UID, Index Number और स्क्रीन पर दिख रहा Captcha Code भरें.
  • ‘Show Result’ पर क्लिक करते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • रिजल्ट डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाला जा सकता है.

इन प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगा रिजल्ट
cisce.org
results.cisce.org
Careers Portal
DigiLocker Portal

कब हुई थीं परीक्षाएं?

ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक चलीं. करीब 2.6 लाख छात्र ICSE में और लगभग 1.5 लाख छात्र ISC परीक्षा में शामिल हुए.

पिछले साल का प्रदर्शन बढ़ा रहा उम्मीद

साल 2025 में ICSE का पास प्रतिशत 99.35% और ISC का पास प्रतिशत 99.34% रहा था. इस बार भी छात्रों को अच्छे परिणाम की उम्मीद है.

बड़ा बदलाव: नहीं होगी कंपार्टमेंट परीक्षा
CISCE ने इस साल से पारंपरिक कंपार्टमेंट परीक्षा समाप्त कर दी है. अब छात्रों को री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मौका दिया जाएगा. छात्र उसी शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम दो विषयों में सुधार परीक्षा दे सकेंगे.छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट देखने के लिए अपने UID और Index Number पहले से तैयार रखें, ताकि वेबसाइट पर भीड़ बढ़ने पर भी उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.


08:11 AM (IST)  •  30 Apr 2026

ICSE ISC Result 2026 Live: आज होगा रिजल्ट जारी, ऐसे करें तुरंत चेक

रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जारी किया जाएगा ,छात्र अपने UID और Index Number से तुरंत चेक कर सकते हैं.

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