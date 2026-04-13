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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीदेश सेवा का सुनहरा मौका, CRPF में होगी 9 हजार पदों पर भर्ती; इस उम्र वाले करें अप्लाई

देश सेवा का सुनहरा मौका, CRPF में होगी 9 हजार पदों पर भर्ती; इस उम्र वाले करें अप्लाई

CRPF Constable Recruitment 2026: सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कॉन्स्टेबल के 9 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार बेहद जल्द आवेदन कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 13 Apr 2026 07:35 PM (IST)
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  • सीआरपीएफ ने कॉन्स्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली है.
  • आवेदन 20 अप्रैल से 19 मई 2026 तक होंगे.
  • कुल 9175 पद भरे जाएंगे, आयु सीमा अलग-अलग है.
  • चयन प्रक्रिया में शारीरिक, लिखित और स्किल टेस्ट शामिल.

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 19 मई 2026 तक चलेगी. उम्मीदवार आवेदन करने के लिए यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 9175 पद भरे जाएंगे. यह मौका उन युवाओं के लिए खास है, जो देश की सेवा के साथ एक मजबूत करियर बनाना चाहते हैं. सामान्य कॉन्स्टेबल पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 को 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1999 से पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए.

वहीं, कुछ ट्रेड पदों जैसे मोटर मैकेनिक, मोची, बढ़ई, दर्जी, बैंड, माली, बुगलर, पेंटर, रसोइया, नाई, धोबी, वाटर कैरियर, सफाई कर्मी, राजमिस्त्री, प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष तय की गई है. इन पदों के लिए जन्म तिथि 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इस भर्ती में चयन कई चरणों में होगा, ताकि योग्य और फिट उम्मीदवार ही आगे बढ़ें. चयन प्रक्रिया में शामिल हैं:

  • शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
  • शारीरिक माप परीक्षा (PST)
  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
  • ट्रेड/स्किल टेस्ट
  • दस्तावेज़ सत्यापन (DV)
  • मेडिकल परीक्षा (DME/RME)

PET और PST आधुनिक डिजिटल उपकरणों और RFID तकनीक से कराए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे. जो उम्मीदवार PET और PST में सफल होंगे, उन्हें CBT परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

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आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को प्रति पद 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी, सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों को शुल्क से छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान BHIM, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या CSC वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है.

कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद उम्मीदवार कॉन्स्टेबल भर्ती के लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: फिर अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
स्टेप 4: इसके बाद उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
स्टेप 5: इसके बाद उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा करें.
स्टेप 6: अब उम्मीदवार फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट अपने पास रखें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JObs CRPF Constable Recruitment 2026 Rect.crpf.gov.in Application Form
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