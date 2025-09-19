BPSC 71वीं परीक्षा की Answer Key जारी, जानें कैसे कर सकते हैं एक क्लिक में डाउनलोड

अगर आपने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दी थी, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि आयोग ने इस परीक्षा की आंसर-की (Answer Key) जारी कर दी है.

परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी और अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने जवाबों की जांच कर सकते हैं.उम्मीदवार घर बैठे ही आसानी से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हों.

आंसर-की देखने से क्या होगा फायदा?

आंसर-की जारी होने से उम्मीदवारों को यह अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि उन्होंने कितने सवाल सही किए हैं और संभावित रूप से उनका रिजल्ट कैसा आ सकता है. यह परीक्षा के बाद की सबसे अहम प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहीं से उम्मीदवार अपने प्रदर्शन को परख सकते हैं.

गलत जवाब पर आपत्ति का मौका भी मिलेगा

अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर-की में कोई जवाब गलत दिया गया है, तो उसके पास आपत्ति दर्ज करने का मौका भी होगा. आयोग ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

उम्मीदवार को आपत्ति दर्ज करने के लिए ठोस सबूत देना होगा. हर सवाल पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 250 रुपये शुल्क तय किया गया है. समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करनी होगी, वरना उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा.

रिजल्ट कब आएगा?

BPSC ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की है. लेकिन सूत्रों के अनुसार संभावना है कि रिजल्ट दुर्गा पूजा के बाद घोषित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in चेक करते रहें ताकि किसी भी अपडेट को मिस न करें.



ऐसे करें आंसर-की डाउनलोड

स्टेप 1. उम्मीदवार सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2. इसके बाद होमपेज पर मौजूद Answer Key के ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3. फिर वहां 71वीं CCE 2025 उत्तर कुंजी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 4. अब उम्मीदवार आंसर-की PDF फॉर्मेट में खुलेगी.

स्टेप 5. अब उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर लें और सेव करके रखें.

