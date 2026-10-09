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RRB NTPC में अलग से होगी स्टेशन मास्टर भर्ती, CBT से होगा चयन

रेलवे भर्ती बोर्ड 2026 से स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती एनटीपीसी की अन्य भर्तियों से अलग करेगा. इसके लिए अलग से सेंट्रलाइज्ड एंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Oct 2026 02:47 PM (IST)
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रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. रेलवे भर्ती बोर्ड 2026 से स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती एनटीपीसी की अन्य भर्तियों से अलग करेगा. इसके लिए अलग से सेंट्रलाइज्ड एंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. रेलवे बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश में भर्ती की नई व्यवस्था और परीक्षा के पैटर्न की जानकारी दी गई है. नई व्यवस्था के तहत स्टेशन मास्टर बनने के लिए उम्मीदवार को अब दो की जगह केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा. इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

दरअसल अब तक रेलवे स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के तहत की जाती थी. इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों परीक्षा देनी होती थी. लेकिन 2026 के भर्ती चक्र से स्टेशन मास्टर के पदों के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी होने वाली अलग सीईएन में पदों की संख्या, आवेदन की तारीख, फीस और परीक्षा का पूरा शेड्यूल दिया जाएगा. फिलहाल स्टेशन मास्टर के पदों की आधिकारिक की संख्या घोषित नहीं की गई है. वहीं भर्ती के लिए जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा पद होने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसकी पुष्टि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगी. 

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अब केवल एक CBT देना होगा 

नई भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को स्टेशन मास्टर के पद के लिए एक ही सीबीटी देना होगा. यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और इसे पूरा करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा. प्रत्येक गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक काटे जाएंगे. पहले एनटीपीसी भर्ती में CBT 1 के लिए 90 मिनट का समय मिलता था और इसके बाद सीबीटी 2 आयोजित किया जाता था. नई व्यवस्था में दूसरी सीबीटी की जगह 1 परीक्षा रखी गई है. हालांकि CBT में सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे CBAT में शामिल होना होगा..

परीक्षा में शामिल होंगे यह विषय 

स्टेशन मास्टर भर्ती के नए CBT पैटर्न में कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा के विषयों को अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाएगा. जैसे बेसिक साइंस और मैथमेटिक्स के प्रश्न 30 नंबर के होंगे, वहीं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के प्रश्न 30 नंबर के होंगे. लॉजिकल कैपेबिलिटी के प्रश्न 20 अंक के होंगे और मेंटल रीजनिंग के प्रश्न भी 20 अंक के होंगे. 

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CBT और CBAT के अंकों से बनेगी मेरिट लिस्ट 

स्टेशन मास्टर भर्ती की अंतिम मेरिट तैयार करने में सीबीटी और CBAT दोनों के अंकों को महत्व दिया जाएगा. इसमें सीबीटी के अंकों का वेटेज 70 प्रतिशत और CBAT का वेज 30 प्रतिशत होगा. CBAT में सफल होना अंतिम मेरिट के लिए जरूरी होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को संयुक्त मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. 

कौन कर सकता है आवेदन? 

स्टेशन मास्टर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. नई भर्ती के लिए सामान्य आयु सीमा 20 से 30 वर्ष बताई गई है. वहीं आरक्षित वर्ग के एलिजिबल उम्मीदवारों को रेलवे के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. हालांकि आयु की गणना, कट ऑफ तारीख और वर्ग के अनुसार छूट की पूरी जानकारी अलग भर्ती नोटिफिकेशन में जारी की जाएगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Education News RRB NTPC
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