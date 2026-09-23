गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीMP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन

MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन

MPESB ने पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग के तहत पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है. इन पदों पर भर्ती स्पेशल आर्म्ड फोर्स और नॉन-एसएएफ कैडर के लिए की जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Sep 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग के तहत पुलिस कांस्टेबल (GD) के 7500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है. इन पदों पर भर्ती स्पेशल आर्म्ड फोर्स और नॉन-एसएएफ कैडर के लिए की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 सितंबर को जारी किया गया है. आवेदन में किसी तरह की गलती सुधारने के लिए 22 सितंबर से 11 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी.

10वीं पास कर सकते हैं आवेदन 

रिलेटेड स्टोरी >>

नौकरी
Explained: बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान
बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान
नौकरी
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
नौकरी
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
नौकरी
डाक विभाग में 23000 नौकरियां, 10वीं पास 21 सितंबर करें आवेदन 
डाक विभाग में 23000 नौकरियां, 10वीं पास 21 सितंबर करें आवेदन 

पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है. मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 8वीं पास की योग्यता रखी गई है. उम्मीदवार की उम्र 6 अक्टूबर 2026 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

आवेदन फीस की बात करें तो जनरल और दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये परीक्षा फीस निर्धारित हैं. वहीं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए फीस 250 रुपये फीस रखी गई है. इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर अलग से फीस लगेगी. एमपी ऑनलाइन कियोस्क के जरिए आवेदन करने पर 60 रुपये और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के लिए 20 रुपये की पोर्टल फीस लगेगी. इस फीस का पेमेंट भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

लिखित परीक्षा के बाद PET और फिजिकल टेस्ट 

इस चयन प्रक्रिया में सबसे पहले 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी. इसके बाद 100 अंकों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी. पीईटी में 800 मीटर दौड़, लंबी, कूद और गोला फेक शामिल है. 800 मीटर दौड़ के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 198.3 सेकंड और महिला उम्मीदवारों को 261.8 सेकंड में दौड़ पूरी करनी होगी. लंबी कूद में पुरुषों के लिए न्यूनतम 2.96 मीटर और महिलाओं के लिए 2.04 मीटर की दूरी निश्चित है गोला फेक में पुरुषों के लिए 3.8 मीटर और महिलाओं के लिए 2.85 मीटर मानक है. 

ये भी पढ़ें-IIT रुड़की में प्रोफेसर बनने का मौका, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

उम्मीदवारों के लिए फिजिकल मानक 

स्पेशल आर्म्ड फोर्स के लिए सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी है, जबकि गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं वर्ग के पुरुषों के लिए 157 सेमी तथा मराठा, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 165 सेमी मानक है. दूसरे कैडर के लिए यूआर, एससी और ओबीसी उम्मीदवारों की लंबाई 168 सेमी और एसटी पुरुष उम्मीदवारों की 160 सेमी होनी चाहिए. महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेमी निर्धारित है. पूर्व उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों के अनुसार छाती का माप भी लिया जाएगा. 

19 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा 

एमपीईएसबी के अनुसार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होगी. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एनपीईएसबी की ऑफिशियल  वेबसाइट esb.mp.gov.in पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिंक पर जाकर पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरनी होगी. फॉर्म में एसएएफ या नॉन एसएएफ कैडर, जिला-यूनिट और परीक्षा शहर की पसंद से जुड़ी जानकारी भी भरनी होगी. फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा.

ये भी पढ़ें-IIM के यूजी एडमिशन में बदल सकता है नियम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर चर्चा

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
JObs MP Police Constable Vacancy 2026 MP Police Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
Explained: बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान
बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान
नौकरी
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
नौकरी
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
नौकरी
डाक विभाग में 23000 नौकरियां, 10वीं पास 21 सितंबर करें आवेदन 
डाक विभाग में 23000 नौकरियां, 10वीं पास 21 सितंबर करें आवेदन 
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
आईपीएल 2026
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर..., IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर, IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
Home Tips
Bathroom Water Problem: बाथरूम का पानी बाहर आने से कैसे रोकें? 1 पट्टी से चुटकियों में हल
बाथरूम का पानी बाहर आने से कैसे रोकें? 1 पट्टी से चुटकियों में हल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget