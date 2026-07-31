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बिहार में क्वालिटी एजुकेशन पाने का मौका, नवोदय के लिए शुरू हुए आवेदन

इस चयन प्रक्रिया के तहत देशभर के 665 जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 की सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. प्रदेश के लिए छात्रों को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा पास करनी होगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Jul 2026 08:02 AM (IST)
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Bihar Navodaya Admission: अगर आप अपने बच्चों को अच्छी और पूरी तरह फ्री आवासीय शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है. नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. बिहार समेत देशभर के पात्र छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई तक चलेगी. ऐसे में अभिभावकों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए. आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय देश के प्रमुख सरकारी आवासीय विद्यालय में शामिल है, जहां छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ हॉस्टल, भोजन, किताबें, यूनिफॉर्म और दूसरी जरूरी सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. इसी वजह से हर साल लाखों छात्र इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं. 

देश के 665 नवोदय विद्यालय में मिलेगा एडमिशन 

इस चयन प्रक्रिया के तहत देशभर के 665 जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 की सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. प्रदेश के लिए छात्रों को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 

कौन-कौन कर सकता है आवेदन? 

कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को कुछ जरूरी पात्रता शर्तें पूरी करनी होगी. जिसमें  बच्चा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो. वह सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए. छात्र उसी जिले के विद्यालय में पढ़ रहा हो, जहां स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है. अभ्यर्थी का जन्म एक 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए. आवेदन केवल उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए किया जा सकता है, जहां छात्र वर्तमान में कक्षा 5 की पढ़ाई कर रहा है. वहीं नवोदय विद्यालय समिति ने इस प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह फ्री रखा है. किसी भी वर्ग की अभ्यर्थी को आवेदन फीस नहीं ली जाएगी. 

आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी? 

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • अभिभावकों के हस्ताक्षर 
  • छात्र के हस्ताक्षर 
  • कक्षा 5 का अध्ययन प्रमाण पत्र 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • निवासी प्रमाण पत्र 
  • आधार कार्ड 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र 
  • एनवीएस की ओर से मांगे गए दूसरे डॉक्यूमेंट 

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • नवोदय विद्यालय में आवेदन करने के लिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाए. 
  • अब क्लास 6 एडमिशन 2027-28 के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें. 
  • आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें 
  • निर्धारित प्रारूप में आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • सभी डिटेल जांचने के बाद आवेदन जमा करें.
  • फ्यूचर के लिए आवेदन का प्रिंट या डाउनलोड कॉपी सुरक्षित रख लें. 

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परीक्षा में क्या-क्या पूछा जाएगा?

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन समिति ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगी. इसमें छात्रों की बौद्धिक क्षमता और सीखने की योग्यता का आकलन किया जाएगा. परीक्षा में मुख्य रूप से तीन भाग होंगे, जिनमें मानसिक योग्यता परीक्षा, अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा शामिल होगी. 

बिहार में 11वीं में भी चल रहे हैं एडमिशन 

बिहार के गया जिले के बाजोरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय गया-2 में कक्षा 11वीं की खाली सीटों पर भी ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. विद्यालय में कॉमर्स स्ट्रीम की सभी लगभग 25 सीटें खाली है, जिन छात्रों ने इस वर्ष किस मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में 60 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और जिनकी जन्म तिथि 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच है, वह आवेदन कर सकते हैं. इस प्रवेश के लिए बिहार के किसी भी जिले के छात्र पात्र हैं और ऑन द स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया जारी है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 31 Jul 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Jawahar Navodaya Vidyalaya JNVST 2027 Bihar Navodaya Admission Bihar Jawahar Navodaya Vidyalaya
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