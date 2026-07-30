#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाजर्मनी से करनी है पत्रकारिता? इन कॉर्सेज में लेना होगा एडमिशन, मिलेगी स्कॉलरशिप

जर्मनी से करनी है पत्रकारिता? इन कॉर्सेज में लेना होगा एडमिशन, मिलेगी स्कॉलरशिप

मजबूत मीडिया इंडस्ट्री के कारण हर साल बड़ी संख्या में छात्र जर्मनी का रुख करते हैं. कई सरकारी यूनिवर्सिटीज में बैचलर स्तर के जर्नलिज्म और मीडिया कोर्स के लिए ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Jul 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

Journalism Study in Germany: हर साल लाखों भारतीय विदेश में पढ़ाई का सपना देखते हैं. इन्हीं स्टूडेंट में कई का सपना विदेश में जाकर पत्रकारिता की पढ़ाई करना भी होता है. वहीं विदेश में पत्रकारिता की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए जर्मनी भी अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया है. वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, कम पढ़ाई का खर्च, स्कॉलरशिप और मजबूत मीडिया इंडस्ट्री के कारण हर साल बड़ी संख्या में छात्र जर्मनी का रुख कर रहे हैं.

खास बात यह है कि कई सरकारी यूनिवर्सिटीज में बैचलर स्तर के जर्नलिज्म और मीडिया कोर्स के लिए ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. हालांकि छात्रों को रहने, खाने और दूसरे खर्चों का इंतजाम खुद करना होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर जर्मनी से पत्रकारिता करनी है, तो किन कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा और स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी. 

कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं 

जर्मनी में पत्रकारिता और मीडिया से जुड़े कई बैचलर प्रोग्राम उपलब्ध है. इनमें सबसे प्रमुख रूप से बैचलर इन जर्नलिज्म और बैचलर इन मीडिया शामिल है. इन कोर्स के दौरान छात्रों को जर्मनी में रिपोर्टिंग, न्यूज राइटिंग, जर्नलिज्म एथिक्स, मीडिया थ्योरी, एडिटिंग और अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है. वहीं मीडिया कोर्स में एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, वीडियो प्रोडक्शन और कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर भी फोकस किया जाता है. कोर्स पूरा करने के बाद छात्र रिपोर्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर, न्यूज एंकर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और मीडिया मैनेजर जैसी भूमिका में करियर बना सकते हैं. इसके अलावा जर्मनी में बैचलर इन जर्नलिज्म और मीडिया कोर्स की अवधि आमतौर पर 3 से 5 साल की होती है. ज्यादातर सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जर्मन भाषा में कराई जाती है, जबकि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी मीडियम के कोर्स भी उपलब्ध है. 

एडमिशन के लिए कौन सी योग्यताएं जरूरी?

जर्मनी में बैचलर कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों का दसवीं, बारहवीं पास होना जरूरी है. कई यूनिवर्सिटी 12 से 13 साल की स्कूली शिक्षा या तैयारी कार्यक्रम को भी मान्यता देती है. ज्यादातर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी माने जाते हैं, जबकि प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड की आवश्यकता हो सकती है. इसके अलावा स्टूडेंट को स्टेटमेंट ऑफ परपज, पासपोर्ट, स्टूडेंट विजा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जरूरत पड़ने पर कैरक्टर सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी जमा करना होता है.

एडमिशन के लिए कौन-कौन से एग्जाम देने होते हैं?

अगर कोर्स अंग्रेजी भाषा में है, तो IELTS या TOEFL स्कोर देना होता है. वहीं जर्मनी भाषा में पढ़ाई वाले कोर्स के लिए TestDaF या DSH परीक्षा पास करनी होती है. कुछ यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट ऐडमिशन के लिए टेस्ट TestAS मांगती है. इसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्स के लिए GRE, GMAT, dMAT  की जरूरत पड़ सकती है. टेक्निकल बैचलर प्रोग्राम के लिए कुछ यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को JEE Advanced स्कोर के आधार पर भी एडमिशन का मौका देती है. 

ये भी पढ़ें-Madhya Pradesh BUMS Hindi Textbooks: अब हिंदी में भी होगी BUMS की पढ़ाई, MP बनेगा पहला राज्य

जर्मनी में कितना आता है पढ़ाई का खर्च?

जर्मनी की ज्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पत्रकारिता की पढ़ाई पर ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, जबकि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी फीस लेती है. वहीं यहां  रहने का खर्च औसतन 700 से 1000 यूरो प्रति माह तक हो सकता है. कुछ इंस्टीट्यूट में सेमेस्टर योगदान या दूसरे शुल्क अलग से देने पड़ सकते हैं. इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस लगभग 6500 यूरो प्रति सेमेस्टर तक हो सकती है.

स्कॉलरशिप का भी मिलता है लाभ 

जर्मनी में पढ़ाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप योजनाएं उपलब्ध है. इनमें DAAD Scholarship, Heinrich Boll Scholarship, Friedrich Ebert Scholarship, Erasmus Scholarship और Deutschland Stipendium National Scholarship जैसी योजनाएं प्रमुख है. इन स्कॉलरशिप के जरिए छात्रों को ट्यूशन फीस, मासिक स्टाइपेंड और दूसरी आर्थिक सहायता भी दी जाती है.

ये भी पढ़ें-NEET UG काउंसलिंग 2026 में MCC ने किए बड़े बदलाव, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Education Journalism In Germany Journalism Study In Germany Germany Journalism Courses
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
जर्मनी से करनी है पत्रकारिता? इन कॉर्सेज में लेना होगा एडमिशन, मिलेगी स्कॉलरशिप
जर्मनी से करनी है पत्रकारिता? इन कॉर्सेज में लेना होगा एडमिशन, मिलेगी स्कॉलरशिप
शिक्षा
NEET UG काउंसिलिंग में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ एक विजिट में होगा एडमिशन 
NEET UG काउंसिलिंग में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ एक विजिट में होगा एडमिशन 
शिक्षा
7 अगस्त से शुरू हो सकती है NEET काउंसलिंग, MCC जल्द जारी करेगा शेड्यूल
7 अगस्त से शुरू हो सकती है NEET काउंसलिंग, MCC जल्द जारी करेगा शेड्यूल
शिक्षा
IIT Kanpur Website Hacked: IIT कानपुर में नहीं मिला एडमिशन, छात्र ने वेबसाइट ही कर ली हैक
IIT कानपुर में नहीं मिला एडमिशन, छात्र ने वेबसाइट ही कर ली हैक
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
इंडिया
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
इंडिया
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
इंडिया
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget