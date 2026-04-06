हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBihar Board 12th Compartment Exam 2026 : बिहार बोर्ड ने बढ़ाई इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख, नंबर बढ़वाने का आखिरी मौका

Bihar Board 12th Compartment Exam 2026 : बिहार बोर्ड ने बढ़ाई इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख, नंबर बढ़वाने का आखिरी मौका

Bihar Board 12th Compartment Exam 2026 : इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक हुई थी. जिसमें कुल 13.17 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 06 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Board 12th Compartment Exam 2026 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट जारी किया है. इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक हुई थी. जिसमें कुल 13.17 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया, इसमें 6.75 लाख छात्राएं और 6.42 लाख छात्र शामिल थे. 23 मार्च 2026 को रिजल्ट घोषित किया गया और इस साल 85.19 प्रतिशत छात्र पास हुए. हालांकि, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो किसी एक या दो विषयों में फेल हो गए या अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे छात्रों के लिए बीएसईबी ने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का आयोजन किया है. बोर्ड ने अब इन परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 कर दिया है.  छात्र अब भी अपना साल बचाने का मौका पा सकते हैं . 

कंपार्टमेंटल परीक्षा और विशेष परीक्षा क्या है?

कंपार्टमेंटल परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो किसी एक या दो विषयों में फेल हो गए हों. इस परीक्षा में बैठकर छात्र अपना साल बचा सकते हैं और पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं. यह छात्रों को दूसरा मौका देती है ताकि उनका अकादमिक करियर प्रभावित न हो. विशेष परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो किसी कारण के मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए. यह परीक्षा आमतौर पर कंपार्टमेंटल परीक्षा के साथ आयोजित की जाती है. दोनों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपना साल बचाने का मौका देना है. 

यह भी पढ़ें - Haryana Board Exam 2026: हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू

आवेदन की लास्ट डेट क्या है

बीएसईबी ने आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 कर दी है. परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक छात्रों को अपने स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. बिहार बोर्ड की कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को परीक्षा देने के लिए कुल 260 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क अलग से 150 रुपये तय किया गया है. 
 
आवेदन कैसे करें

1. इसके लिए सबसे पहले अपने स्कूल के माध्यम से बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर जाएं.

2. इसके बाद कंपार्टमेंट परीक्षा के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब रोल कोड और रोल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें.

4. जानकारी भरने के बाद तय फीस का भुगतान करें. 

5. लास्ट में फॉर्म सबमिट कर दें. 

यह भी पढ़ें - KVS Admission Result 2026: Balvatika और Class 1 की पहली सूची इस तारीख को होगी जारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 06 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
बिहार बोर्ड Bihar Board Compartmental Exam 2026 Special Exam BSEB Bihar Board 12th Intermediate Compartment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Bihar Board 12th Compartment Exam 2026 : बिहार बोर्ड ने बढ़ाई इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख, नंबर बढ़वाने का आखिरी मौका
बिहार बोर्ड ने बढ़ाई इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख, नंबर बढ़वाने का आखिरी मौका
शिक्षा
UP Lower PCS Recruitment 2026 : यूपी लोअर पीसीएस के लिए जल्द शुरू होने वाले हैं आवेदन, जानें परीक्षा पैटर्न और एज लिमिट
यूपी लोअर पीसीएस के लिए जल्द शुरू होने वाले हैं आवेदन, जानें परीक्षा पैटर्न और एज लिमिट
शिक्षा
Patna High Court Recruitment 2026 : पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
शिक्षा
LOTUS Programme FY2026: जापान में PhD स्कॉलर्स के लिए रिसर्च का मौका, 1000 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं भारतीय छात्र
जापान में PhD स्कॉलर्स के लिए रिसर्च का मौका, 1000 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं भारतीय छात्र
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत और रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से क्या हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत-रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
महाराष्ट्र
Pune News: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम लोहे का बास्केटबॉल स्टैंड 
पुणे: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम बास्केटबॉल स्टैंड 
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी' और दे दी बड़ी सलाह
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी', दी यह सलाह
ट्रेंडिंग
Smart Pig: अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान
अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान
एग्रीकल्चर
जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget