मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBSE 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के बीच यानी मिड-अप्रैल 2026 में जारी हो सकता है.हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई फाइनल डेट नहीं बताई गई है, इसलिए छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.