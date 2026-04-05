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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कब आएगा? यहां जानिए नतीजे देखने का आसान तरीका
CBSE 10th Result 2026 Date: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट. जानिए रिजल्ट डेट, चेक करने का तरीका और जरूरी डिटेल्स.
अगर आपने इस साल CBSE से 10वीं की परीक्षा दी है, तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है.लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.
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Published at : 05 Apr 2026 09:56 AM (IST)
शिक्षा
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion