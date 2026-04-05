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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कब आएगा? यहां जानिए नतीजे देखने का आसान तरीका

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कब आएगा? यहां जानिए नतीजे देखने का आसान तरीका

CBSE 10th Result 2026 Date: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट. जानिए रिजल्ट डेट, चेक करने का तरीका और जरूरी डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Apr 2026 09:56 AM (IST)
CBSE 10th Result 2026 Date: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट. जानिए रिजल्ट डेट, चेक करने का तरीका और जरूरी डिटेल्स.

अगर आपने इस साल CBSE से 10वीं की परीक्षा दी है, तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है.लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBSE 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के बीच यानी मिड-अप्रैल 2026 में जारी हो सकता है.हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई फाइनल डेट नहीं बताई गई है, इसलिए छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBSE 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के बीच यानी मिड-अप्रैल 2026 में जारी हो सकता है.हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई फाइनल डेट नहीं बताई गई है, इसलिए छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.
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रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा results.cbse.nic.in जैसी वेबसाइट्स पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा results.cbse.nic.in जैसी वेबसाइट्स पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा.
Published at : 05 Apr 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Education Result Board Exam CBSE Result 2026 Class 10 Result 2026

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