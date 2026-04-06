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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरजीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा

जीरे जैसी दिखने वाली इस चीज की 12 महीने रहती है डिमांड, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा

Fennel Seeds Farming Tips: सौंफ की खेती आजकल किसानों के लिए मुनाफे का तगड़ा जरिया बन चुकी है. कम लागत और आसान रखरखाव के साथ इसकी खेती करके किसान भाई हर साल शानदार कमाई कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Apr 2026 08:37 AM (IST)
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Fennel Seeds Farming Tips: अगर आप खेती में कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में कभी कम नहीं होती, तो सौंफ की खेती आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. जीरे जैसी दिखने वाली यह छोटी सी चीज असल में मुनाफे का बड़ा पैकेट है. क्योंकि इसकी जरूरत 12 महीने और हर घर में रहती है. किचन के मसालों से लेकर माउथ फ्रेशनर, आयुर्वेदिक दवाओं और कॉस्मेटिक्स तक सौंफ का इस्तेमाल हर जगह होता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती में बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता और रिस्क भी काफी कम रहता है. अगर आप स्मार्ट तरीके से सौंफ की बुवाई और मार्केटिंग करते हैं, तो यह फसल आपको मालामाल कर सकती है. आजकल के मॉडर्न दौर में लोग आर्गेनिक और हाई-क्वालिटी मसालों के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार हैं, बस आपको सही तकनीक पता होनी चाहिए.

हर सीजन में रहती है सौंफ की भारी डिमांड

सौंफ एक ऐसी चीज है जिसका मार्केट कभी डाउन नहीं होता. शादियों का सीजन हो या आम दिनों में होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस, खाने के बाद सौंफ और मिश्री का कॉम्बिनेशन हर जगह हिट है. इसके अलावा, हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ने के साथ ही सौंफ के अर्क और तेल की मांग फार्मास्युटिकल कंपनियों में भी तेजी से बढ़ी है.

चूंकि यह एक कैश क्रॉप है. इसलिए मंडियों में इसके दाम भी काफी स्थिर और आकर्षक रहते हैं. अगर आप एक्सपोर्ट क्वालिटी की सौंफ उगाते हैं.तो विदेशी बाजारों में भी इसकी भारी मांग है. यह ऐसी फसल है जिसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है. जिससे आप रेट बढ़ने पर इसे बेचकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किचन गार्डन से बनाएं सेहतमंद लाइफ, जानें गमलों में सब्जियां उगाने का सबसे आसान तरीका

सौंफ उगाने के लिए इन बातों का रखें खास ध्यान

सौंफ की बेहतर पैदावार के लिए आपको कुछ बेसिक लेकिन जरूरी बातों पर फोकस करना होगा. इसकी बुवाई के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है और जल निकासी का अच्छा इंतजाम होना चाहिए. आप इसे सीधे बीज डालकर या नर्सरी तैयार करके दोनों तरीकों से उगा सकते हैं. बुवाई के समय कतारों के बीच सही दूरी रखना बहुत जरूरी है ताकि पौधों को पूरी धूप और हवा मिल सके.

सिंचाई के मामले में भी सौंफ बहुत ज्यादा नखरे नहीं दिखाती. लेकिन फूल आने और दाना बनने के समय नमी का खास ख्याल रखना पड़ता है. समय-समय पर निराई-गुड़ाई और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके आप इसकी क्वालिटी और चमक दोनों को शानदार बना सकते हैं.

कम लागत में होगा तगड़ा मुनाफा 

सौंफ की खेती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी कम लागत और हाई रिटर्न है. एक एकड़ में खेती शुरू करने का खर्च काफी कम आता है, जबकि पैदावार के हिसाब से कमाई लाखों में हो सकती है. अगर आप उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं, तो एक हेक्टेयर से 15 से 20 क्विंटल तक की पैदावार आसानी से ली जा सकती है.

मार्केट में सौंफ की क्वालिटी के हिसाब से इसके दाम 150 से 250 रुपये प्रति किलो तक मिल जाते हैं, जिससे किसान भाई अपनी लागत काटकर तगड़ा मुनाफा घर ले जा सकते हैं. यह फसल न केवल आपकी मिट्टी की सेहत सुधारती है, बल्कि आपकी जेब को भी साल भर गरम रखती है.

यह भी पढ़ें: ऐसे करेंगे गेंदे की खेती तो हो जाएंगे मालामाल, 1 हेक्टेयर में होती है 15 लाख की आमदनी

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 06 Apr 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Fennel Seeds
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