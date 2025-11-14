हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाकौन सा है वो संस्थान जो बिहार को दे चुका है 4 सीएम? नाम जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

कौन सा है वो संस्थान जो बिहार को दे चुका है 4 सीएम? नाम जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

बिहार चुनावी माहौल के बीच टीएमबीयू एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय ने राज्य को चार मुख्यमंत्री दिए हैं. आइए जानते हैं कौन से वो चार नाम....

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Nov 2025 12:46 PM (IST)
बिहार चुनाव का रिजल्ट आज सबके सामने होगा. राज्य में आज सुबह से मतो की गिनती चल रही है. मैदान में NDA, महागठबंधन, जन सुराज समेत कई दल और हैं. लेकिन क्या आपको पता है राज्य में एक ऐसा संस्थान भी है जहां से बिहार के चार मुख्यमंत्री निकले हैं. आइए जानते हैं कौन सा वह संस्थान जिसका बिहार की राजनीती में अहम योगदान रहा है.

अगर आप भी इस संस्थान का नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम हैं- तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू). ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि राजनीति की वह पाठशाला है जहां से निकलकर दर्जनों नेताओं ने राज्य ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई.

चार मुख्यमंत्री एक ही विश्वविद्यालय से

बिहार की राजनीति में टीएमबीयू का योगदान बेहद बड़ा है. यहां के छात्र रहे भोला पासवान शास्त्री तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री बने. उनके बाद जगन्नाथ मिश्रा, जो टीएनबी कॉलेज के छात्र थे और पश्चिमी ब्लॉक में रहते थे वह भी राज्य की कमान संभाल चुके हैं. इसी कड़ी में भागवत झा आजाद और चन्द्रशेखर सिंह भी टीएमबीयू के छात्र रहे. दोनों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला.

भोला पासवान शास्त्री

भोला पासवान शास्त्री की बात करें तो वह 3 बार बिहार के सीएम बने. पहली बार फरवरी 1968 से जून 1968, फिर जून 1969 से जुलाई 1969, और इसके बाद जून 1971 से जनवरी 1972 तक. हालांकि उनके कार्यकाल छोटे रहे.

जगन्नाथ मिश्रा

जगन्नाथ मिश्रा की बात करें तो उन्होंने राज्य के 14वें सीएम के रूप में शपथ ली थी. वह भी तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए. डॉ. मिश्र पहली बार साल 1975 में बिहार के मुख्यमंत्री बने. साल 1980 में दूसरी बार उन्हें कमान सौंपी गई और आखिरी बार 1989 से 1990 तक बिहार के सीएम पद पर रहे.

भागवत झा आजाद

भागवत झा आजाद ने बिहार राज्य के 18 वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. वह 14 फरवरी 1988 से लेकर 10 मार्च 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे.

चन्द्रशेखर सिंह

इनके अलावा इसी संस्थान के चन्द्रशेखर सिंह ने भी राज्य की कमान संभाली वह 14 अगस्त 1983 से लेकर 12 मार्च 1985 तक बिहार के सीएम रहे.

Published at : 14 Nov 2025 12:46 PM (IST)
