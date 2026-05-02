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हिंदी न्यूज़शिक्षाLaw Colleges In Delhi: दिल्ली से लॉ करने का बना रहे हैं मन, ये है बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट

Law Colleges In Delhi: दिल्ली से लॉ करने का बना रहे हैं मन, ये है बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट

Law Colleges In Delhi: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली देश की टॉप लॉ कॉलेज में गिनी जाती है. यहां बीए एलएलबी और एलएलएम जैसे कोर्स उपलब्ध है. एडमिशन के लिए AILET परीक्षा पास करना जरूरी होता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 May 2026 11:31 AM (IST)
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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 May 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Law Colleges In Delhi Top Law Universities Delhi National Law University Delhi Faculty Of Law Delhi University
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