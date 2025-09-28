बीसीसीआई अध्यक्ष को कितनी मिलती है सैलरी, जानें क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

BCCI President Salary: आज यानी 28 सितंबर को मुंबई में बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में नए बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर मिथुन मन्हास को चुन लिया गया है. मिथुन मन्हास से पहले यह पद पूर्व वर्ल्ड कप विनर रोजर बिन्नी संभाल रहे थे. लेकिन उम्र की सीमा के चलते उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था. इसके बाद कुछ महीनो तक राजीव शुक्ला अंतिरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारियां देख रहे थे.

बीसीसीआई का रुतबा दुनिया ही क्रिकेट में सबसे बड़ा है. इतने बड़े बोर्ड का अध्यक्ष भी बड़ा पद होता है. मिथुन मन्हास को अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है बीसीसीआई के अध्यक्ष को कितनी सैलरी मिलती है और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

नहीं मिलती कोई सैलरी

अगर हम आपको बताएं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष को मंथली किसी कर्मचारी की तरह कोई सैलरी नहीं मिलती. तो शायद सुनकर आप चौंक जाएंगे लेकिन सच्चाई यही है. आपको बता दें बीसीसीआई अध्यक्ष का पद ऑफिस-बेयरर की की कैटेगरी में आता है. यानी कि इस पद पर कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती. बल्कि अलग-अलग अलाउंस दिए जाते हैं और सुविधाएं दी जाती हैं.

मिलते है यह भत्ते और सुविधाएं

भले ही बीसीसीआई के अध्यक्ष को फिक्स सैलरी ना मिलती हो. लेकिन उन्हें सुविधा और भत्ते दिए जाते हैं. जो शायद किसी बड़े अफसर को भी ना मिलते हों. आपको बता दें बीसीसीआई के अध्यक्ष को अलाउंस मिलता है. जिसमें बात की जाए तो विदेशी दौरों पर रोजाना एक हजार डॉलर का अलाउंस मिलता है. यानी तकरीबन 84 हजार भारतीय रुपये. वहीं अगर भारत में बीसीसीआई अध्यक्ष कहीं बैठक करते हैं या किसी काम से जाते हैं.

तो उन्हें 30 से 40 हजार रुपये तक का भत्ता दिया जाता है. इतना ही नहीं भारत में भी और विदेश में भी कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए उन्हें बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास ट्रेवल की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही फाइव स्टार होटल में रहने की सुविधा दी जाती है. इसके अलावा और कोई भी ऑफिशियल काम होता है. उसके लिए भी उन्हें अलग से भत्ता दिया जाता है

बीसीसीआई की नेटवर्थ इतनी

बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. बीसीसीआई की कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो वह 2.5 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 18760 करोड़ भारतीय रुपये आंकी जाती है. तो वहीं कुछ सोर्सेज के मुताबिक यह 20000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. आईपीएल, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, आईसीसी रिवेन्यू इन सभी जरिए से बीसीसीआई की कमाई होती है.

