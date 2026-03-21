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जिन राज्यों में चुनाव वहां कौन है सबसे पढ़ा-लिखा सीएम, किसके पास कौन सी डिग्री?

असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव जल्द ही होगा. ऐसे में क्या आपको पता इन राज्यों के सीएम कितने पढ़े-लिखे हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Mar 2026 04:09 PM (IST)
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देश में चुनाव का माहौल एक बार फिर गर्म हो चुका है. असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी इन पांच राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. यह चुनाव सिर्फ राज्यों की सत्ता तय नहीं करेंगे, बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी काफी हद तक तय करेंगे.

इन पांचों राज्यों की आबादी मिलाकर करीब 20 करोड़ के आसपास है, जो देश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है. लोकसभा और राज्यसभा में भी इन राज्यों का अच्छा खासा योगदान है. ऐसे में यहां जीत हासिल करने वाली पार्टियों का असर संसद तक साफ नजर आता है. लेकिन इस चुनावी माहौल में एक सवाल लोगों के मन में अक्सर उठता है इन राज्यों के मुख्यमंत्री कितने पढ़े-लिखे हैं? उनके पास कौन-कौन सी डिग्रियां हैं? आइए जानते हैं...

हिमंत बिस्वा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा पढ़ाई के मामले में काफी आगे माने जाते हैं. उन्होंने राजनीति विज्ञान में पीएचडी की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने कानून यानी एलएलबी भी किया है. उन्होंने अपनी पढ़ाई गुवाहाटी और कॉटन कॉलेज से पूरी की. ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक उन्होंने राजनीति विज्ञान को ही चुना. यही वजह है कि उन्हें पढ़ाई के मामले में काफी मजबूत माना जाता है.

पिनराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की कहानी थोड़ी अलग है. उन्होंने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में बीए की डिग्री ली है. बचपन में आर्थिक दिक्कतों के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी और काम करना पड़ा. लेकिन बाद में उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और अपनी डिग्री पूरी की. उनकी जिंदगी यह दिखाती है कि मुश्किल हालात के बावजूद पढ़ाई पूरी की जा सकती है.

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एम.के. स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इतिहास विषय में बीए किया है. उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके अलावा उन्हें एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है. स्टालिन की पढ़ाई भले ही ज्यादा लंबी न रही हो, लेकिन उन्होंने राजनीति में लंबा अनुभव हासिल किया है.

ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिक्षा के मामले में काफी आगे मानी जाती हैं. उनके पास कई डिग्रियां हैं. उन्होंने इतिहास में बीए किया, फिर इस्लामिक इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की. इसके अलावा उन्होंने बीएड और कानून की पढ़ाई भी की है. इस तरह देखा जाए तो उनके पास अलग-अलग विषयों की पढ़ाई का अच्छा अनुभव है.

एन. रंगास्वामी

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी ने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री हासिल की है. उन्होंने पुडुचेरी के कॉलेजों से अपनी पढ़ाई पूरी की और कानून की जानकारी के साथ राजनीति में कदम रखा. उनकी पढ़ाई का असर उनके काम में भी देखने को मिलता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Education ELECTION Most Educated CM India Chief Ministers Education Qualifications
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