12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए एएमयू में मौका, 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू; जानें डिटेल्स

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2026-27 सत्र के लिए UG PG कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कई कोर्स CUET, NCET और यूनिवर्सिटी की अपनी प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे. जानें डिटेल्स.

24 Feb 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद किसी नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. एएमयू  ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अलग-अलग UG और PG प्रोग्राम्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. छात्र अब अपनी पसंद के कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं.अलग-अलग कोर्स के लिए अलग प्रवेश प्रक्रिया तय की गई है.

कौन-कौन से कोर्स में मिल रहा है दाखिला?

एएमयू में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, थियोलॉजी और फाइन आर्ट्स जैसे कई क्षेत्रों में पढ़ाई का मौका मिलता है. इस बार भी यूनिवर्सिटी ने कई अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सों के लिए आवेदन मांगे हैं.जो छात्र साइंस स्ट्रीम से हैं, उनके लिए बीएससी (ऑनर्स)  के अलग-अलग विषयों में सीटें उपलब्ध हैं. वहीं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्रों के लिए भी कई खास कोर्स रखे गए हैं. हर कोर्स की योग्यता अलग है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले पात्रता जरूर जांच लें.

NCET के जरिए होंगे B.Ed. इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन

जो छात्र टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है.बी.ए., बी.एड. और बी.एससी., बी.एड. जैसे चार साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला NCET 2026  के जरिए होंगे.इन कोर्सों में वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 12वीं पास की हो और शिक्षक बनने में रुचि रखते हों.NCET स्कोर ही मेरिट तय करेगा.

AMU की अपनी प्रवेश परीक्षा से भी होंगे दाखिले

कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी.बीएससी (ऑनर्स) कृषि,बीएससी (ऑनर्स) भौतिकी,बीएससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान,बीएससी (ऑनर्स) गणित,बीएससी (ऑनर्स) भूविज्ञान,बीएससी (ऑनर्स) औद्योगिक रसायन विज्ञानइन विषयों में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा. परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसी के अनुसार सीटें दी जाएंगी.

यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया है कि अलग-अलग कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी. यानी जिस कोर्स के लिए आपने आवेदन किया है, उसकी परीक्षा की तिथि अलग हो सकती है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कोर्स से जुड़ी परीक्षा तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर चेक करते रहें.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क भी कोर्स के अनुसार तय किया गया है. अलग-अलग प्रोग्राम के लिए फीस 750 रुपये से लेकर 1,050 रुपये तक रखी गई है. आवेदन करते समय ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा करना होगा.सबसे खास बात यह है कि छात्र एक ही आवेदन फॉर्म के जरिए एक से अधिक कोर्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.यानी अगर कोई विद्यार्थी अलग-अलग विषयों में रुचि रखता है, तो उसे हर कोर्स के लिए अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी.

कैसे करें आवेदन?

  • छात्र एएमयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
  • सही कोर्स का चयन करें.
  • प्रवेश का माध्यम (CUET/NCET/AMU Test) ध्यान से चुनें.
  • जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क समय पर जमा करें.
  • फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलती से बचें, क्योंकि बाद में सुधार का मौका सीमित हो सकता है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
24 Feb 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Education AMU Entrance Exam AMU Admission 2026
